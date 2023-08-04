***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.03.2023, 14.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %85,44 oranında bağlı ortaklığı olan İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 'nin halka arz edilmesi işlemine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na 14.04.2023 tarihinde yapmış olduğu başvurunun onaylandığı, 03.08.2023 tarihli ve 2023/45 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde ilan edilmiştir.Halka arz tarihinin belirlenmesini takiben kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.Saygılarımızla,İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180468BIST