***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2023 09:12
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.03.2023, 14.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %85,44 oranında bağlı ortaklığı olan İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 'nin halka arz edilmesi işlemine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na 14.04.2023 tarihinde yapmış olduğu başvurunun onaylandığı, 03.08.2023 tarihli ve 2023/45 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde ilan edilmiştir.
Halka arz tarihinin belirlenmesini takiben kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.
Saygılarımızla,
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180468
BIST
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18:107.222
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.296
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.201
En Yüksek
7.366
18:1026,9855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0387
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,4154
En Düşük
26,9175
18:1029,5795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0564
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
18:101.678,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,88
|Açılış
|: 1.679,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.673,93
BIST En Aktif Hisseler18:10
|KLSER
|44,24
|145.780.533
|% 10,00
|
|PASEU
|63,25
|801.349.476
|% 10,00
|
|ISYAT
|6,93
|98.062.481
|% 10,00
|
|RAYSG
|39,60
|56.618.718
|% 10,00
|
|QNBFL
|152,90
|2.182.496
|% 10,00
|
|IZFAS
|11,07
|53.782.453
|% -10,00
|
|PCILT
|30,86
|471.158.191
|% -9,98
|
|MACKO
|102,00
|561.145.537
|% -9,97
|
|EGEPO
|28,90
|61.463.153
|% -9,97
|
|AVHOL
|102,10
|8.553.530
|% -9,96
|
|ASTOR
|113,20
|8.075.759.356
|% -0,96
|
|THYAO
|235,00
|7.878.590.686
|% -0,63
|
|EKGYO
|8,86
|5.822.095.652
|% 2,78
|
|KONTR
|251,70
|5.055.530.486
|% 9,96
|
|ASELS
|76,50
|4.824.718.070
|% -2,80
|
|EKGYO
|8,86
|5.822.095.652
|% 2,78
|
|YKBNK
|14,06
|4.696.064.749
|% -2,36
|
|ZOREN
|4,32
|1.031.534.006
|% 0,47
|
|SKBNK
|3,05
|680.877.744
|% -3,48
|
|QUAGR
|7,72
|1.736.777.226
|% 2,80
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9800
|26,9855
|% 0,14
|
|Euro
|29,5722
|29,5795
|% 0,19
|
|Sterlin
|34,2151
|34,3867
|% 0,18
|
|Frank
|30,7286
|30,9137
|% 0,06
|
|Riyal
|7,1696
|7,2056
|% 0,08
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|-0,81
|
|Altın Gr.
|1.680
|1.680
|3,60
|
|Cumhuriyet
|11.207
|11.376
|-62,00
|
|Tam
|10.971
|11.073
|-31,00
|
|Yarım
|5.490
|5.562
|-16,00
|
|Çeyrek
|2.745
|2.781
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,50
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,43
|20,45
|0,01
|
|B. Petrol
|85,31
|85,31
|0,17
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:58IZFAS
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 11.07 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 358, 777 adet işlem
-
17:57GSRAY
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 12.36 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 979, 058 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ENKAI, KRDMD, ASELS
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -56, 39 kaybederek (% -0.87 ) 6, 429
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISMEN, AKYHO, VKFYO, CEMAS, KSTUR, FZLGY, ANSGR, MMCAS, YESIL, ERCB