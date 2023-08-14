***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.08.2023 18:11
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklığı olan İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 'nin paylarının halka arzı 8/9/10 Ağustos 2023 tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Böylelikle İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından sermaye artırımı ile halka arz edilen 75.000.000 TL nominal değerli pay ile Şirketimiz tarafından ortaklık paylarından halka arz edilen 40.100.000 TL nominal değerli pay ve gelen talep üzerine Şirketimiz tarafından ek satışa sunulan ortaklık paylarından 23.020.000 TL nominal değerli pay olmak üzere toplamda 138.120.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı halka arz fiyatı olan 19 TL/pay üzerinden gerçekleşmiştir.
Söz konusu halka arz sonrası Şirketimizin İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. sermayesindeki ortaklık pay oranı % 63,32 olmuştur.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185278
BIST
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18:057.737
En Düşük
|Değişim
|: 0,30%
|| 23,00
|Açılış
|: 7.795
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|Önceki Kapanış
|: 7.714
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7.681
En Yüksek
7.869
18:0527,0475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0821
|Açılış
|: 27,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
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27,2378
En Düşük
26,9226
18:0529,5328
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0750
|Açılış
|: 29,5000
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|Önceki Kapanış
|: 29,6500
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29,7821
En Düşük
29,3063
18:051.658,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,79
|Açılış
|: 1.658,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.654,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|33,66
|64.425.897
|% 10,00
|
|NETAS
|42,68
|153.418.757
|% 10,00
|
|MERIT
|56,65
|72.369.356
|% 10,00
|
|SAFKR
|26,18
|77.840.364
|% 10,00
|
|BAYRK
|11,44
|22.420.990
|% 10,00
|
|SDTTR
|399,90
|4.605.884.801
|% -9,99
|
|AVHOL
|105,50
|162.300.729
|% -9,98
|
|MNDRS
|9,92
|316.254.251
|% -9,90
|
|PEGYO
|7,22
|153.119.310
|% -9,75
|
|DYOBY
|26,06
|122.303.363
|% -6,86
|
|ASTOR
|140,00
|12.724.545.377
|% 8,28
|
|EREGL
|42,56
|12.301.880.781
|% 3,70
|
|THYAO
|261,40
|10.302.265.807
|% -1,62
|
|TUPRS
|115,00
|6.705.057.710
|% 3,60
|
|PETKM
|19,00
|5.878.154.283
|% 0,42
|
|ZOREN
|4,53
|2.879.895.748
|% 9,95
|
|SKBNK
|4,04
|1.445.659.018
|% 6,60
|
|PETKM
|19,00
|5.878.154.283
|% 0,42
|
|YKBNK
|15,84
|4.882.906.738
|% 0,51
|
|ISCTR
|17,01
|5.022.139.914
|% -1,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0413
|27,0475
|% 0,30
|
|Euro
|29,5179
|29,5328
|% -0,25
|
|Sterlin
|34,1893
|34,3608
|% 0,19
|
|Frank
|30,6561
|30,8408
|% 0,03
|
|Riyal
|7,1862
|7,2222
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|-5,87
|
|Altın Gr.
|1.659
|1.659
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|11.342
|11.513
|-39,00
|
|Tam
|11.109
|11.196
|8,00
|
|Yarım
|5.572
|5.624
|4,00
|
|Çeyrek
|2.777
|2.812
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,60
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|19,61
|19,64
|-0,06
|
|B. Petrol
|86,22
|86,22
|-0,59
|
Seans Raporu
18:05
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17:59SEGYO
Yüzde 4.03 oranında artışla 2.84 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 430, 405 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 07 artarak (% 0.04 ) 8, 382
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17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AVHOL, PEGYO
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17:58XU100
Endeks 7, 755 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 157, 954.00 milyon TL de
-
17:57SUWEN
Yüzde 5.29 oranında artışla 21.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 885, 795 adet işlem