***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklığı olan İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 'nin paylarının halka arzı 8/9/10 Ağustos 2023 tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Böylelikle İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından sermaye artırımı ile halka arz edilen 75.000.000 TL nominal değerli pay ile Şirketimiz tarafından ortaklık paylarından halka arz edilen 40.100.000 TL nominal değerli pay ve gelen talep üzerine Şirketimiz tarafından ek satışa sunulan ortaklık paylarından 23.020.000 TL nominal değerli pay olmak üzere toplamda 138.120.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı halka arz fiyatı olan 19 TL/pay üzerinden gerçekleşmiştir.Söz konusu halka arz sonrası Şirketimizin İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. sermayesindeki ortaklık pay oranı % 63,32 olmuştur.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185278BIST