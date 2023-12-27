***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23.06.2023 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile Çelikhane yatırım sürecimiz ile ilgili, ekipman temellerinin tamamlandığı ve makine ekipman montajlarına tedarik ve teslim süreçlerine bağlı olarak devam edildiği ve yatırımın piyasa koşulları, tedarik, teslim ve montaj süreçleri neticesinde 2023 Yılı sonunda tamamlanması planlandığı belirtilmişti. Tedarik, teslim ve montaj süreçleri nedeniyle süreçte gecikme yaşanması ile birlikte gelinen aşamada makine ve ekipman montajları da büyük oranda tamamlanmıştır. Yapılan teknik analiz ve planlamalar doğrultusunda makine ve ekipman montajlarının tamamlanmasının ardından yatırımın devreye alınması kapsamında 2024 yılı ilk çeyrek sonuna kadar üretim testlerine başlanacağı öngörülmektedir. Kararlılıkla devam eden çelikhane kapasite artışı yatırımına ilişkin gelişmeler ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır. İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229787BIST