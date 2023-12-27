***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2023 17:30
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23.06.2023 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile Çelikhane yatırım sürecimiz ile ilgili, ekipman temellerinin tamamlandığı ve makine ekipman montajlarına tedarik ve teslim süreçlerine bağlı olarak devam edildiği ve yatırımın piyasa koşulları, tedarik, teslim ve montaj süreçleri neticesinde 2023 Yılı sonunda tamamlanması planlandığı belirtilmişti. Tedarik, teslim ve montaj süreçleri nedeniyle süreçte gecikme yaşanması ile birlikte gelinen aşamada makine ve ekipman montajları da büyük oranda tamamlanmıştır. Yapılan teknik analiz ve planlamalar doğrultusunda makine ve ekipman montajlarının tamamlanmasının ardından yatırımın devreye alınması kapsamında 2024 yılı ilk çeyrek sonuna kadar üretim testlerine başlanacağı öngörülmektedir. Kararlılıkla devam eden çelikhane kapasite artışı yatırımına ilişkin gelişmeler ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır. İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229787
BIST
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18:057.260
En Düşük
|Değişim
|: -0,53%
|| -38,89
|Açılış
|: 7.282
|
|Önceki Kapanış
|: 7.299
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7.215
En Yüksek
7.365
18:0529,4103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1378
|Açılış
|: 29,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3700
|
29,4103
En Düşük
29,0967
18:0532,6960
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,3562
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2500
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32,7129
En Düşük
32,1313
18:051.964,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 26,83
|Açılış
|: 1.964,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.937,43
|
1.966,96
En Düşük
1.933,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMPOL
|93,50
|10.226.828
|% 10,00
|
|MIATK
|31,68
|350.415.734
|% 10,00
|
|ZEDUR
|79,75
|25.697.974
|% 10,00
|
|ATAKP
|42,68
|120.461.140
|% 10,00
|
|BAYRK
|15,40
|34.101.592
|% 10,00
|
|KUYAS
|44,28
|7.191.338
|% -10,00
|
|SKBNK
|4,60
|25.929.961
|% -9,98
|
|ACSEL
|89,75
|122.188.991
|% -9,98
|
|GUBRF
|155,40
|291.272.531
|% -9,97
|
|ISGYO
|15,75
|572.664.565
|% -9,95
|
|THYAO
|222,20
|5.879.095.387
|% -2,42
|
|AKBNK
|35,88
|4.252.612.189
|% -4,78
|
|YKBNK
|19,16
|3.671.156.357
|% -4,01
|
|ISCTR
|22,34
|3.156.666.358
|% 0,18
|
|TUPRS
|146,20
|3.073.749.409
|% 1,88
|
|EKGYO
|6,76
|1.432.682.233
|% -1,17
|
|YKBNK
|19,16
|3.671.156.357
|% -4,01
|
|ISCTR
|22,34
|3.156.666.358
|% 0,18
|
|AKBNK
|35,88
|4.252.612.189
|% -4,78
|
|MRGYO
|4,55
|364.036.638
|% 9,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4058
|29,4103
|% 0,47
|
|Euro
|32,6819
|32,6960
|% 1,10
|
|Sterlin
|37,4495
|37,6373
|% 1,31
|
|Frank
|34,5081
|34,7160
|% 1,49
|
|Riyal
|7,8129
|7,8521
|% 0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,38
|24,41
|% 0,66
|
|Platin
|986,11
|993,47
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.173,25
|1.178,44
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,41
|80,41
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.077,32
|2.077,66
|% 0,66
|
Seans Raporu
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