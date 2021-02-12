***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Rüçhan Hakkı Kullanım TarihleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.10.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 375.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.500.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZDC00017 8 24,000 300,00000 1,00 B Grubu B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 NâmaB Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 374.999.992 1.124.999.976,000 300,00000 1,00 B Grubu B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 375.000.000 1.125.000.000,000 300,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 15.02.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 15.04.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 11.11.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 11.02.2021Ödeme Tarihi 17.02.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 16.02.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketin mevcut pay sahiplerinin bedelli sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak payları, sahip oldukları payları oranında ve nominal bedel üzerinden 15.02.2021 ile 15.04.2021 tarihleri arasında 60 gün süreyle alma hakkı bulunmaktadır.- Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1 TL nominal değere denk (1 lot/100 adet pay) pay için 1 Türk Lirası'ndan satışa arz edilecektir.- Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız yatırım hesaplarının bulunduğu aracı kurumlara başvurarak yeni pay alma bedellerini yatıracaklardır. Pay bedelleri Garanti Bankası, İzmir Ticari Şube nezdinde münhasıran bu sermaye artırımında kullanılmak üzere açılan IBAN: TR95 0006 2000 1000 0006 2934 23 no'lu "özel" hesaba aktarılmak üzere tam ve nakit olarak aracı kurumlar nezdindeki yatırım hesaplarına yatırılacaktır.-İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar hak kullanım süresi boyunca hak kullanımını takiben MKK düzenlemeleri çerçevesinde kayden teslim edilecektir.- Bu sermaye artırımında yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız bu haklarını yeni pay alma hakkı süresi içinde satabilirler.- Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar "Borsa'da Satış" yöntemi kullanarak 2 iş günü süreyle, nominal bedelin altında olmamak kaydıyla, BİAŞ Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Satışa sunulacak payların tamamının satışının 2 iş gününden önce tamamlanması durumunda satış sona erdirilecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909403BIST