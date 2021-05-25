***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımı Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.10.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 375.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.500.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZDC00017 8 24,000 300,00000 1,00 B Grubu B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 Nâma A Grubu, IZMD1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRIZDC00019 0B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 374.999.992 1.124.999.976,000 300,00000 1,00 B Grubu B Grubu, IZMDC, TRAIZMDC91G6 Nâma B Grubu, IZMDC(RÜÇHAN), TRRIZDC00027 2.488.476,051Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 375.000.000 1.125.000.000,000 300,00000 2.488.476,051Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 15.02.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 15.04.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 22.04.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 07.05.2021SPK Başvuru Tarihi 11.11.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 11.02.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 17.02.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 16.02.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 25.05.2021Ek Açıklamalar22.04.2021 tarihli özel durum açıklamamızda Şirketimizin 375.000.000 TL çıkarılmış sermayesi, tamamı nakit karşılığı 1.125.000.000 TL artırılarak 1.500.000.000 TL'ye çıkarılmış olup sermaye artırımı işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri ile izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirket Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin değişikliği ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınarak ticaret siciline tescil edilmesine karar verildiği duyurulmuştu.Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olduğumuz başvurumuz onaylanmış olup, çıkarılmış sermayenin 1.500.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin Şirket Sermayesi başlıklı 6. maddesi 25.05.2021 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil ve 25.05.2021 tarih ve 10334 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937938BIST