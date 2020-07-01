***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.07.2020 18:13
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NURİ ŞAHİN İcra Kurulu Başkanı. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sanayici İcra Kurulu Başkanı. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. Ve Tüzel Kişi Temsilcisi olarak İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıŞahin Şirketler Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd., İDÇ Denizcilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd., Şahin Gemicilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd., Koç Yapı Pazarlama Turizm Denizcilik Yatçılık ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yrd., Şahin-Koç Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,
SERKAN ŞAHİN İcra Kurulu Üyesi Sanayici Yönetim Kurulu Üyesi İzdemir Enerji A.Ş. YK Üyesi Akdemir A.Ş. YK Üyesi İDÇ Liman A.Ş. YK Üyesi İDÇ Denizcilik A.Ş. YK Üyesi Şahin Gemicilik A.Ş. YK Üyesi.
HÜSEYİN BAŞTUĞ İcra Kurulu Üyesi Sanayici Yönetim Kurulu Üyesi İzdemir Enerji A.Ş. YK Üyesi Akdemir A.Ş. YK Üyesi İDÇ Liman A.Ş. YK Üyesi İDÇ Denizcilik A.Ş. YK Üyesi
MEHMET GÜRDAL Genel Müdür Yardımcısı (Ticari) Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı (Ticari) -
FEYYAZ YAZAR Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) Akdemir A.Ş.. İDÇ Liman A.Ş. ve İzdemir Enerji A.Ş. Mali Koordinasyondan Sorumlu Genel Müdür Yrd. (Mali İşler)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853791
BIST
18:00115.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -1.146,69
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.123
18:006,8551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8574
En Düşük
6,8437
18:007,7230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0250
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7294
En Düşük
7,6689
18:00389,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -3,29
|Açılış
|: 389,18
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
388,29
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.677.147
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|113.270.178
|% 9,98
|
|KENT
|565,10
|13.761.673
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|4.656.408
|% 9,97
|
|CMBTN
|66,20
|16.424.602
|% 9,97
|
|UZERB
|5,02
|173.281
|% -7,04
|
|ULAS
|5,48
|7.060.397
|% -6,96
|
|MERIT
|23,52
|66.664
|% -5,92
|
|GLRYH
|13,32
|17.067.866
|% -5,46
|
|RTALB
|33,16
|54.029.726
|% -5,20
|
|KRDMD
|3,23
|1.987.371.513
|% -0,62
|
|ASELS
|32,72
|1.264.796.264
|% 0,74
|
|GARAN
|8,29
|1.252.017.623
|% -2,01
|
|THYAO
|12,28
|1.240.522.897
|% -1,92
|
|ODAS
|2,54
|1.040.741.126
|% 2,42
|
|KRDMD
|3,23
|1.987.371.513
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,00
|921.544.015
|% -2,44
|
|ODAS
|2,54
|1.040.741.126
|% 2,42
|
|DOHOL
|2,20
|814.025.358
|% 4,76
|
|SKBNK
|1,50
|475.131.600
|% 3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5083
|8,5510
|% 0,40
|
|Frank
|7,2213
|7,2648
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|-17,38
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-3,29
|
|Cumhuriyet
|2.583
|2.622
|-3,00
|
|Tam
|2.597
|2.610
|-13,70
|
|Yarım
|1.261
|1.277
|-6,70
|
|Çeyrek
|631
|639
|-3,40
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,95
|41,95
|0,68
|
Seans Raporu
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1202, 7 kaybederek (% -1.11 ) 107, 141
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