***IZMDC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.04.2022 16:17
***IZMDC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler IZMDC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hüseyin Baştuğ tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022685
BIST
17:562.558
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 32,49
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.562
En Düşük
2.531
17:5614,7074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0361
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7200
En Düşük
14,6564
17:5615,9843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0524
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
16,0718
En Düşük
15,8826
17:56920,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,18
|Açılış
|: 920,19
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
915,02
BIST En Aktif Hisseler17:56
|BMSCH
|8,03
|62.239.604
|% 10,00
|
|SMART
|6,27
|23.446.177
|% 10,00
|
|IHAAS
|19,25
|12.716.064
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|9.364.618
|% 10,00
|
|NETAS
|19,48
|107.594.455
|% 9,99
|
|HUNER
|3,19
|173.524.362
|% -5,34
|
|MMCAS
|3,15
|677.176
|% -4,83
|
|MEPET
|3,48
|7.441.148
|% -4,40
|
|MARKA
|3,21
|1.909.410
|% -4,18
|
|BRYAT
|401,30
|99.417.815
|% -4,09
|
|THYAO
|40,18
|4.768.918.131
|% 3,40
|
|GARAN
|14,50
|3.361.332.633
|% 2,18
|
|EKGYO
|3,13
|2.897.276.189
|% 7,56
|
|ASELS
|28,46
|2.474.579.527
|% 2,15
|
|KRDMD
|16,28
|2.261.269.001
|% 0,49
|
|EKGYO
|3,13
|2.897.276.189
|% 7,56
|
|TSKB
|2,08
|731.290.596
|% 4,00
|
|VAKBN
|4,74
|1.539.904.142
|% 7,73
|
|ODAS
|2,51
|813.994.376
|% -3,83
|
|HALKB
|6,22
|1.676.313.759
|% 4,36
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7025
|14,7074
|% 0,25
|
|Euro
|15,9667
|15,9843
|% 0,33
|
|Sterlin
|19,1049
|19,2007
|% -0,05
|
|Frank
|15,3861
|15,4788
|% -0,13
|
|Riyal
|3,9073
|3,9269
|% 0,19
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|-12,30
|
|Altın Gr.
|918
|919
|-4,77
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,65
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|-0,24
|
|B. Petrol
|109
|109
|2,39
|
Seans Raporu
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17:57
PAGYO, DAGHL, TUCLK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
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