***IZOCM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu









***IZOCM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [IZOCM]İlgili Fonlar []TürkçeMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 -"Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliğ" kapsamında Kuruluşumuza yapmış olduğu başvuru sonucunda, ortaklıktan çıkan ortakların paylarının iptali karşılığında tahsisli olarak 242.307,761 TL nominal değerde pay ihracı 18/09/2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.**************İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 -"Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliğ" kapsamında Kuruluşumuza yapmış olduğu başvuru sonucunda, ortaklıktan çıkarmaya konu paylar ilgili hesaplardan çıkılarak iptal edilmiş olup, 1 TL nominal değerli pay için % 2.012 oranındaki ortaklıktan çıkarma bedeli ödemesi 18/09/2020 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875623BIST