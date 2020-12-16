***IZOCM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu









***IZOCM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [IZOCM]İlgili Fonlar []TürkçeMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Şirket) için Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından, Sermaye Piyasası Kanun'u kapsamından çıkartılması doğrultusunda, Şirket'in pay senetlerinin kayden izlenmesinin sonlandırılmasına karar verilmiş olup, söz konusu Şirket'in pay senetlerinin kaydi sistemden çıkışı 16/12/2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Payları Merkezi Kaydi Sistemde kayden izlenmesi sonlandırılan pay sahiplerine ait bilgiler ilgili Şirket'e Kuruluşumuz tarafından bildirilmiştir. Ortaklar, menkul kıymetlerini almak için ilgili Şirket'e başvurması gerekmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893438BIST