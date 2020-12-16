***IZOCM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
16.12.2020 16:05
***IZOCM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [IZOCM]
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. (Şirket) için Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından, Sermaye Piyasası Kanun'u kapsamından çıkartılması doğrultusunda, Şirket'in pay senetlerinin kayden izlenmesinin sonlandırılmasına karar verilmiş olup, söz konusu Şirket'in pay senetlerinin kaydi sistemden çıkışı 16/12/2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Payları Merkezi Kaydi Sistemde kayden izlenmesi sonlandırılan pay sahiplerine ait bilgiler ilgili Şirket'e Kuruluşumuz tarafından bildirilmiştir. Ortaklar, menkul kıymetlerini almak için ilgili Şirket'e başvurması gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893438
BIST
16:131.404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 8,63
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.401
16:137,8095
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0267
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
16:139,5222
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0112
|Açılış
|: 9,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5424
En Düşük
9,4474
16:13466,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,37
|Açılış
|: 466,95
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler16:13
|SNKRN
|9,24
|2.341.564
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|11.074.747
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.487.405
|% 9,99
|
|UZERB
|56,20
|2.548.951
|% 9,98
|
|AVOD
|8,07
|124.571.344
|% 9,95
|
|EPLAS
|24,66
|1.006.745
|% -10,00
|
|MZHLD
|22,68
|1.125.335
|% -10,00
|
|SANFM
|12,33
|188.089
|% -10,00
|
|UFUK
|12,50
|84.632
|% -9,94
|
|NIBAS
|81,20
|52.748.017
|% -9,78
|
|THYAO
|12,89
|2.313.617.837
|% 2,06
|
|SISE
|7,25
|1.488.373.150
|% -1,09
|
|GARAN
|9,79
|1.415.786.032
|% 1,45
|
|ODAS
|4,09
|1.181.158.369
|% 2,00
|
|ASELS
|18,05
|952.205.645
|% 1,46
|
|ODAS
|4,09
|1.181.158.369
|% 2,00
|
|YKBNK
|3,12
|752.579.039
|% -0,64
|
|EKGYO
|2,09
|439.645.766
|% -0,48
|
|SISE
|7,25
|1.488.373.150
|% -1,09
|
|KLGYO
|2,62
|479.393.131
|% 6,07
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8068
|7,8095
|% -0,34
|
|Euro
|9,5171
|9,5222
|% -0,12
|
|Sterlin
|10,5422
|10,5950
|% 0,34
|
|Frank
|8,7901
|8,8430
|% -0,30
|
|Riyal
|2,0749
|2,0853
|% -0,37
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-3,69
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|22,00
|
|Tam
|3.074
|3.152
|-8,58
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-4,15
|
|Çeyrek
|745
|762
|-2,07
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,95
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,11
|
|B. Petrol
|50,76
|50,76
|0,00
|
Seans Raporu
16:13
daha fazla
-
16:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 76 artarak (% 0.76 ) 1, 559
-
16:26XU100
Endeks 1, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 62 üstünde . İşlem hacmi 22, 893.00 milyon TL de
-
16:26KLGYO
Yüzde 5.67 oranında artışla 2.61 lira fiyatla işlem gören hissede 184, 127, 754 adet işlem
-
16:24PGSUS
Yüzde 6.33 oranında artışla 67.15 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 576, 993 adet işlem
-
16:23BRYAT
Yüzde 8.03 oranında artışla 374.00 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 321 adet işlem