***IZP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
16.07.2021 12:25
***IZP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu aşağıdaki tabloda unvanı ve kodu yer alan fonun tasfiyesine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine, 19/07/2021 tarihinden itibaren söz konusu fon kodu iptal edilecektir.
İPTAL EDİLEN FON UNVANI
FON KODU
İş Portföy %105 Anapara Koruma Amaçlı Dördüncü Fon
IZP
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951468
BIST
14:361.363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,94
|Açılış
|: 1.370
|
|Önceki Kapanış
|: 1.367
|
1.374
En Düşük
1.360
14:368,5282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0362
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5831
En Düşük
8,4868
14:3610,1002
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0364
|Açılış
|: 10,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0800
|
10,1740
En Düşük
10,0571
14:36497,91
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -6,16
|Açılış
|: 497,95
|
|Önceki Kapanış
|: 504,07
|
504,90
En Düşük
497,07
BIST En Aktif Hisseler14:36
|KARYE
|8,80
|79.411.029
|% 10,00
|
|SERVE
|17,60
|89.618
|% 10,00
|
|VBTYZ
|15,87
|29.042.788
|% 9,98
|
|EDATA
|8,93
|11.857.484
|% 9,98
|
|EDIP
|4,19
|70.964.429
|% 9,97
|
|EKIZ
|7,50
|275.649
|% -6,25
|
|KRTEK
|7,93
|29.564.852
|% -5,26
|
|DOCO
|668,00
|23.878.543
|% -5,05
|
|CASA
|128,00
|143.718
|% -4,90
|
|MMCAS
|6,02
|110.760
|% -4,44
|
|SASA
|31,62
|907.698.908
|% 1,48
|
|THYAO
|13,14
|394.709.560
|% 0,46
|
|GARAN
|8,38
|379.719.408
|% -0,59
|
|ARCLK
|33,48
|220.610.683
|% 2,39
|
|TOASO
|30,60
|209.320.873
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,30
|130.205.370
|% -0,86
|
|GARAN
|8,38
|379.719.408
|% -0,59
|
|DGKLB
|2,16
|87.387.387
|% 5,88
|
|SKBNK
|1,07
|38.573.121
|% 2,88
|
|PEKGY
|1,02
|36.418.924
|% 2,00
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5246
|8,5282
|% -0,42
|
|Euro
|10,0918
|10,1002
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,7306
|11,7894
|% -0,70
|
|Frank
|9,2302
|9,2858
|% -0,73
|
|Riyal
|2,2645
|2,2759
|% -0,58
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-10,53
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-6,12
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|-29,00
|
|Tam
|3.280
|3.362
|-24,52
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|-11,86
|
|Çeyrek
|795
|813
|-5,93
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,11
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,15
|-0,11
|
|B. Petrol
|73,48
|73,48
|0,01
|