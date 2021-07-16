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***IZP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

16.07.2021 12:25



***IZP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

İş Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu bulunduğu aşağıdaki tabloda unvanı ve kodu yer alan fonun tasfiyesine karar verilmiş olması nedeniyle, ilgili kurumun talebi üzerine, 19/07/2021 tarihinden itibaren söz konusu fon kodu iptal edilecektir.
    İPTAL EDİLEN FON UNVANI
    FON KODU

    İş Portföy %105 Anapara Koruma Amaçlı  Dördüncü Fon
    IZP





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951468


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SERVE 17,60 89.618 % 10,00  
VBTYZ 15,87 29.042.788 % 9,98  
EDATA 8,93 11.857.484 % 9,98  
EDIP 4,19 70.964.429 % 9,97  
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Riyal 2,2645 2,2759 % -0,58  
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Altın Ons 1.819 1.819 -10,53  
Altın Gr. 498 498 -6,12  
Cumhuriyet 3.292 3.342 -29,00  
Tam 3.280 3.362 -24,52  
Yarım 1.585 1.626 -11,86  
Çeyrek 795 813 -5,93  
Gümüş.Ons 26,07 26,11 -0,25  
Gümüş Gr. 7,14 7,15 -0,11  
B. Petrol 73,48 73,48 0,01  
Seans Raporu 14:36
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