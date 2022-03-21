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***IZTAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

21.03.2022 10:35
***IZTAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***IZTAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [IZTAR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

IZTAR.NSE (Ana Pazar), Alıcı Üye: TRA, Satıcı Üye: TRA (Fiyat: 19,97 TL, Miktar: 751.126 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011654


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OLMK 7,70 1.652.035 % 10,00  
AKMGY 46,16 1.222.111 % 9,96  
PENTA 419,00 19.855.381 % 9,94  
KAPLM 68,05 7.915.513 % 9,94  
IDEAS 21,14 9.680.176 % 9,93  
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10:45 Alış Satış %  
Dolar 14,8438 14,8525 % 0,43  
Euro 16,4139 16,4282 % 0,39  
Sterlin 19,4724 19,5701 % 0,21  
Frank 15,8271 15,9224 % 0,11  
Riyal 3,9441 3,9638 % 0,34  
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10:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.925 1.925 3,62  
Altın Gr. 918 918 4,48  
Cumhuriyet 6.055 6.150 -16,00  
Tam 6.030 6.180 -29,63  
Yarım 2.915 2.990 -14,33  
Çeyrek 1.462 1.495 -7,16  
Gümüş.Ons 24,99 25,02 0,04  
Gümüş Gr. 11,91 11,92 0,04  
B. Petrol 112 112 3,70  
Seans Raporu 10:45
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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