***IZTAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
21.03.2022 10:35
***IZTAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [IZTAR]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZTAR.NSE (Ana Pazar), Alıcı Üye: TRA, Satıcı Üye: TRA (Fiyat: 19,97 TL, Miktar: 751.126 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011654
BIST
10:452.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 17,59
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.162
En Düşük
2.152
10:4514,8525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0629
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8525
En Düşük
14,7777
10:4516,4282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0645
|Açılış
|: 16,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4282
En Düşük
16,3493
10:45918,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,48
|Açılış
|: 918,28
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
919,13
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler10:45
|OLMK
|7,70
|1.652.035
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,16
|1.222.111
|% 9,96
|
|PENTA
|419,00
|19.855.381
|% 9,94
|
|KAPLM
|68,05
|7.915.513
|% 9,94
|
|IDEAS
|21,14
|9.680.176
|% 9,93
|
|PKENT
|320,90
|51.107.189
|% -9,35
|
|ATAGY
|4,02
|2.329.537
|% -7,37
|
|AVGYO
|2,67
|11.996.573
|% -7,29
|
|BRMEN
|1,90
|56.189
|% -5,00
|
|AVTUR
|2,27
|641.249
|% -3,81
|
|THYAO
|28,00
|443.477.491
|% 1,01
|
|PETKM
|8,85
|422.056.395
|% 2,19
|
|EREGL
|36,00
|392.393.832
|% -0,44
|
|KRDMD
|14,82
|368.225.623
|% 0,47
|
|TUPRS
|202,00
|265.826.418
|% 3,06
|
|PETKM
|8,85
|422.056.395
|% 2,19
|
|ODAS
|1,62
|69.357.476
|% 0,62
|
|YKBNK
|3,98
|160.959.099
|% 1,79
|
|KARSN
|4,43
|123.846.727
|% 2,07
|
|DOHOL
|3,50
|90.410.513
|% -0,28
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8438
|14,8525
|% 0,43
|
|Euro
|16,4139
|16,4282
|% 0,39
|
|Sterlin
|19,4724
|19,5701
|% 0,21
|
|Frank
|15,8271
|15,9224
|% 0,11
|
|Riyal
|3,9441
|3,9638
|% 0,34
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|3,62
|
|Altın Gr.
|918
|918
|4,48
|
|Cumhuriyet
|6.055
|6.150
|-16,00
|
|Tam
|6.030
|6.180
|-29,63
|
|Yarım
|2.915
|2.990
|-14,33
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-7,16
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,02
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,92
|0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|3,70
|