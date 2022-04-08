***IZTAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***IZTAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [IZTAR]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarİz Yatırım Holding payları, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları 5.9.a maddesi uyarınca 11.04.2022 tarihinden itibaren BIST İstanbul Endeksi kapsamına alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiIZ YATIRIM HOLDING XSIST 11/04/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018238BIST