***IZTAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
08.04.2022 16:17
***IZTAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
İz Yatırım Holding payları, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları 5.9.a maddesi uyarınca 11.04.2022 tarihinden itibaren BIST İstanbul Endeksi kapsamına alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
IZ YATIRIM HOLDING XSIST 11/04/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018238
BIST
17:212.382
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 36,58
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
17:2114,7574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0204
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
17:2116,0326
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0159
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9862
17:21923,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 8,49
|Açılış
|: 923,45
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
924,36
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler17:20
|GZNMI
|41,36
|28.481.063
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.500.099
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.102.525
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.785.290
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|6.077.288
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,67
|17.290.654
|% -6,60
|
|ULUSE
|158,50
|33.400.647
|% -5,65
|
|SAMAT
|6,98
|19.406.327
|% -4,12
|
|GARAN
|13,22
|4.885.907.520
|% 4,84
|
|ASELS
|27,82
|3.663.616.368
|% 6,59
|
|THYAO
|35,34
|2.918.387.728
|% -0,79
|
|AKBNK
|8,37
|1.728.524.570
|% 4,10
|
|KARSN
|5,92
|1.698.973.946
|% 3,68
|
|EKGYO
|2,63
|1.257.865.735
|% 2,73
|
|GARAN
|13,22
|4.885.907.520
|% 4,84
|
|ODAS
|2,21
|781.807.162
|% 4,74
|
|YKBNK
|4,57
|1.620.830.624
|% 4,10
|
|KARSN
|5,92
|1.698.973.946
|% 3,68
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7539
|14,7593
|% 0,15
|
|Euro
|16,0207
|16,0451
|% -0,02
|
|Sterlin
|19,1290
|19,2249
|% -0,38
|
|Frank
|15,6938
|15,7884
|% -0,09
|
|Riyal
|3,9227
|3,9424
|% 0,18
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|14,33
|
|Altın Gr.
|922
|923
|7,59
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,74
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,05
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,46
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:35ATEKS
Yüzde 4.70 oranında artışla 40.08 lira fiyatla işlem gören hissede 459, 677 adet işlem
-
17:34CANTE
Yüzde 7.53 oranında artışla 26.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 708, 628 adet işlem
-
17:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SAHOL, ASELS, GARAN
-
17:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 16 artarak (% 1.67 ) 2, 140
-
17:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MZHLD, PAGYO, EPLAS, VKGYO, GZNMI, SUMAS, FORMT, IHAAS, IHLAS