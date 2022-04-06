***IZTAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği









***IZTAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )İlgili Şirketler [IZTAR]İlgili Fonlar []TürkçeKod DeğişikliğiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PazarANA PAZARŞirketin Eski UnvanıİZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİŞirketin Yeni UnvanıİZ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİEski Bülten AdıIZ HAYVANCILIK TARIMYeni Bülten AdıIZ YATIRIM HOLDINGEski KodIZTARYeni KodIZINVKod Değişikliği Geçerlilik Tarihi05/05/2022AçıklamalarBorsamız Ana Pazarı'nda işlem görmekte olan "İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" nin ticaret unvanının "İZ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ" olarak değişmesi nedeniyle Bülten adı 07/04/2022 tarihinden itibaren "IZ YATIRIM HOLDING" olarak mevcut "IZTAR" işlem kodu 05/05/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "IZINV" olarak değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016619BIST