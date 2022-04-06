***IZTAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği
06.04.2022 17:45
***IZTAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )
İlgili Şirketler [IZTAR]
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Türkçe
Kod Değişikliği
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Pazar
ANA PAZAR
Şirketin Eski Unvanı
İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Şirketin Yeni Unvanı
İZ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Eski Bülten Adı
IZ HAYVANCILIK TARIM
Yeni Bülten Adı
IZ YATIRIM HOLDING
Eski Kod
IZTAR
Yeni Kod
IZINV
Kod Değişikliği Geçerlilik Tarihi
05/05/2022
Açıklamalar
Borsamız Ana Pazarı'nda işlem görmekte olan "İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" nin ticaret unvanının "İZ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ" olarak değişmesi nedeniyle Bülten adı 07/04/2022 tarihinden itibaren "IZ YATIRIM HOLDING" olarak mevcut "IZTAR" işlem kodu 05/05/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "IZINV" olarak değiştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016619
BIST
17:432.319
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -7,12
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.308
17:4314,7418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0288
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7470
En Düşük
14,7016
17:4316,1033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0476
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1339
En Düşük
16,0198
17:43912,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,55
|Açılış
|: 912,50
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler17:43
|KONKA
|15,09
|146.433.567
|% 9,99
|
|DOAS
|70,05
|59.016.175
|% 9,97
|
|PAGYO
|11,27
|3.849.985
|% 9,95
|
|ARMDA
|94,45
|12.963.060
|% 9,95
|
|ULUSE
|165,70
|7.544.589
|% 9,95
|
|BOBET
|4,59
|99.217.096
|% -10,00
|
|GZNMI
|42,84
|28.860.694
|% -7,67
|
|LIDER
|17,46
|292.965.321
|% -6,38
|
|DZGYO
|2,39
|33.672.321
|% -5,91
|
|CEOEM
|11,18
|60.361.357
|% -5,89
|
|THYAO
|34,66
|4.346.438.934
|% 0,46
|
|PETKM
|9,96
|2.348.394.976
|% 2,15
|
|GARAN
|12,45
|1.922.724.531
|% -0,32
|
|ASELS
|25,68
|1.760.411.925
|% -1,31
|
|KRDMD
|15,55
|1.629.665.783
|% -1,64
|
|ODAS
|2,07
|1.241.503.526
|% 8,38
|
|EKGYO
|2,57
|801.830.994
|% -0,77
|
|KARSN
|5,77
|1.364.755.349
|% 1,94
|
|PETKM
|9,96
|2.348.394.976
|% 2,15
|
|YKBNK
|4,17
|950.319.731
|% -0,95
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7373
|14,7418
|% 0,20
|
|Euro
|16,0960
|16,1033
|% 0,30
|
|Sterlin
|19,2326
|19,3290
|% 0,19
|
|Frank
|15,7296
|15,8243
|% -0,34
|
|Riyal
|3,9176
|3,9372
|% 0,07
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|2,97
|
|Altın Gr.
|912
|913
|1,55
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|-23,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-24,24
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-11,72
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-5,86
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,43
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|0,06
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,49
|
Seans Raporu
17:43
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17:58CEOEM
Yüzde -5.89 oranında düşüşle 11.18 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 302, 905 adet işlem
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17:57ESCAR
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 33.04 lira fiyatla işlem gören hissede 290, 231 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 72 kaybederek (% -0.49 ) 2, 577
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, KARSN
-
17:56XU100
Endeks 2, 320 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 39, 918.00 milyon TL de