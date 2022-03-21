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***IZTAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu

21.03.2022 16:51
***IZTAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu


***IZTAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )

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Türkçe
Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu

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Açıklamalar

İz Hayvancılık Tarım'ın çıkarılmış sermayesinin 14.794.500 TL'den 15.545.626 TL'ye yükseltilmesi işlemleri gerçekleştirilmiş olduğundan 22.03.2022 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 15.545.626, fiili dolaşımdaki pay oranı %48 olarak dikkate alınacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011769


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Tam 6.055 6.208 27,89  
Yarım 2.927 3.003 13,49  
Çeyrek 1.468 1.502 6,74  
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