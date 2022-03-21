***IZTAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu









***IZTAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )İlgili Şirketler [IZTAR]İlgili Fonlar []TürkçeÖzsermaye Hallerine İlişkin Borsa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİz Hayvancılık Tarım'ın çıkarılmış sermayesinin 14.794.500 TL'den 15.545.626 TL'ye yükseltilmesi işlemleri gerçekleştirilmiş olduğundan 22.03.2022 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 15.545.626, fiili dolaşımdaki pay oranı %48 olarak dikkate alınacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011769BIST