***IZTAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
21.03.2022 16:51
***IZTAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu )
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Türkçe
Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İz Hayvancılık Tarım'ın çıkarılmış sermayesinin 14.794.500 TL'den 15.545.626 TL'ye yükseltilmesi işlemleri gerçekleştirilmiş olduğundan 22.03.2022 tarihinden itibaren BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında, şirketin paylarının sayısı 15.545.626, fiili dolaşımdaki pay oranı %48 olarak dikkate alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011769
BIST
17:032.174
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 30,19
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.176
En Düşük
2.152
17:0314,8263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0367
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8551
En Düşük
14,7777
17:0316,3860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0223
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4373
En Düşük
16,3452
17:03922,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 8,39
|Açılış
|: 922,32
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
922,63
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler17:03
|MAALT
|261,80
|36.908.351
|% 10,00
|
|PENTA
|419,20
|36.155.986
|% 10,00
|
|OLMK
|7,70
|1.862.984
|% 10,00
|
|AYEN
|13,21
|71.345.038
|% 9,99
|
|GZNMI
|31,70
|59.910.624
|% 9,99
|
|PKENT
|318,60
|161.341.290
|% -10,00
|
|SERVE
|14,99
|596.598
|% -5,60
|
|DAGHL
|13,19
|3.150.300
|% -5,11
|
|EMNIS
|21,32
|67.529
|% -4,82
|
|MMCAS
|2,41
|131.043
|% -4,74
|
|THYAO
|27,88
|1.775.995.277
|% 0,58
|
|KRDMD
|15,00
|1.737.249.953
|% 1,69
|
|EREGL
|36,26
|1.557.089.312
|% 0,28
|
|GARAN
|11,84
|1.398.812.930
|% 0,08
|
|SISE
|13,96
|1.172.640.965
|% 2,20
|
|YKBNK
|4,03
|749.215.845
|% 3,07
|
|EKGYO
|2,31
|380.610.771
|% 3,12
|
|DOHOL
|3,55
|460.035.225
|% 1,14
|
|GARAN
|11,84
|1.398.812.930
|% 0,08
|
|KRDMD
|15,00
|1.737.249.953
|% 1,69
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8237
|14,8263
|% 0,25
|
|Euro
|16,3780
|16,3860
|% 0,14
|
|Sterlin
|19,4758
|19,5735
|% 0,23
|
|Frank
|15,8652
|15,9608
|% 0,35
|
|Riyal
|3,9404
|3,9602
|% 0,25
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|9,54
|
|Altın Gr.
|918
|918
|4,11
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|27,00
|
|Tam
|6.055
|6.208
|27,89
|
|Yarım
|2.927
|3.003
|13,49
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|6,74
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,16
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,94
|0,06
|
|B. Petrol
|114
|114
|5,79
|