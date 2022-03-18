***IZTAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu
18.03.2022 18:10
***IZTAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )
Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler IZTAR
İlgili Şirket Ünvanı İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.
Toptan Alış Satış İşlemi
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.
Satışa Konu Paylar TREIZTA00017
Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 751.126 5,08
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Alpha Ventures Investment LLP/751.126
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL) 19,97
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları En düşük fiyat (minimum price) 15,98 TL, en yüksek fiyat (maximum price) 23,96 TL
İşlem Tarihi 21.03.2022
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Ek Açıklamalar
Payları Ana Pazar'da işlem gören İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin sermaye artırımı yoluyla ihraç edeceği 751.126 TL nominal değerli payların 19,97 TL fiyattan alıcı Alpha Ventures Investment LLP'e tahsisli olarak satışı Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 21/03/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011453
BIST
18:052.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 10,67
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.133
18:0514,7856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0838
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8245
En Düşük
14,6600
18:0516,3889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0634
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2537
18:05916,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,27
|Açılış
|: 916,93
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
924,63
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|381,10
|43.481.428
|% 9,99
|
|IDEAS
|19,23
|14.100.689
|% 9,95
|
|SANEL
|7,23
|6.817.898
|% 9,88
|
|AVTUR
|2,36
|5.049.389
|% 9,77
|
|EUHOL
|3,28
|66.716.077
|% 9,70
|
|PKENT
|354,00
|49.568.883
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|38.683.403
|% -9,72
|
|ORCAY
|18,81
|191.626.454
|% -9,57
|
|ORMA
|28,00
|100.880
|% -5,15
|
|OYLUM
|4,78
|5.656.157
|% -4,97
|
|THYAO
|27,72
|2.885.644.000
|% -0,50
|
|EREGL
|36,16
|2.364.324.707
|% 1,12
|
|KRDMD
|14,75
|1.870.002.702
|% -1,60
|
|PETKM
|8,66
|1.296.627.801
|% 2,36
|
|FROTO
|294,60
|983.889.275
|% -2,84
|
|DOHOL
|3,51
|656.970.392
|% 1,45
|
|YKBNK
|3,91
|714.974.677
|% 0,51
|
|KARSN
|4,34
|705.583.169
|% 4,08
|
|PETKM
|8,66
|1.296.627.801
|% 2,36
|
|KRDMD
|14,75
|1.870.002.702
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7823
|14,7881
|% 0,59
|
|Euro
|16,3594
|16,3934
|% 0,42
|
|Sterlin
|19,4452
|19,5427
|% 1,01
|
|Frank
|15,8019
|15,8971
|% 1,24
|
|Riyal
|3,9322
|3,9520
|% 0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-15,58
|
|Altın Gr.
|917
|918
|0,40
|
|Cumhuriyet
|6.074
|6.166
|-11,00
|
|Tam
|6.047
|6.199
|-10,57
|
|Yarım
|2.923
|2.999
|-5,11
|
|Çeyrek
|1.466
|1.499
|-2,55
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,96
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|-0,11
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,39
|