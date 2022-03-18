***IZTAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu









***IZTAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler IZTARİlgili Şirket Ünvanı İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemiPayları Satışa Konu Şirketin Unvanı İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.Satışa Konu Paylar TREIZTA00017Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 751.126 5,08Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Alpha Ventures Investment LLP/751.126İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İşlem Fiyatı (TL) 19,97Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları En düşük fiyat (minimum price) 15,98 TL, en yüksek fiyat (maximum price) 23,96 TLİşlem Tarihi 21.03.2022İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.Ek AçıklamalarPayları Ana Pazar'da işlem gören İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin sermaye artırımı yoluyla ihraç edeceği 751.126 TL nominal değerli payların 19,97 TL fiyattan alıcı Alpha Ventures Investment LLP'e tahsisli olarak satışı Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 21/03/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011453BIST