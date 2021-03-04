***IZTAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.03.2021 12:43
***IZTAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZTAR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZTAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915080
BIST
13:301.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,23
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.536
En Düşük
1.523
13:307,4760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0305
|Açılış
|: 7,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5134
En Düşük
7,4117
13:309,0159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0294
|Açılış
|: 8,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
9,0579
En Düşük
8,9529
13:30411,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,54
|Açılış
|: 410,82
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler13:28
|KRVGD
|18,59
|267.187.932
|% 10,00
|
|VAKFN
|23,56
|10.621.932
|% 9,99
|
|KENT
|434,10
|13.000.861
|% 9,98
|
|IDEAS
|51,40
|4.909.265
|% 9,97
|
|INDES
|30,48
|8.771.230
|% 9,96
|
|LINK
|52,20
|22.029.200
|% -10,00
|
|CASA
|164,90
|11.661.893
|% -9,99
|
|KSTUR
|348,70
|1.009.945
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|11.961.231
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|45.152
|% -9,45
|
|THYAO
|15,11
|1.419.168.988
|% 1,27
|
|PETKM
|5,83
|786.437.707
|% 1,75
|
|KRDMD
|7,21
|680.258.274
|% 2,12
|
|SISE
|7,69
|580.710.415
|% 0,92
|
|KOZAL
|128,10
|526.375.771
|% 0,47
|
|EKGYO
|2,44
|458.656.882
|% 0,41
|
|PETKM
|5,83
|786.437.707
|% 1,75
|
|ODAS
|3,94
|433.359.630
|% 0,77
|
|KRDMD
|7,21
|680.258.274
|% 2,12
|
|THYAO
|15,11
|1.419.168.988
|% 1,27
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4742
|7,4776
|% 0,43
|
|Euro
|9,0095
|9,0144
|% 0,31
|
|Sterlin
|10,3810
|10,4330
|% 0,21
|
|Frank
|8,0740
|8,1226
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9868
|1,9967
|% 0,38
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-2,08
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,77
|
|Cumhuriyet
|2.736
|2.778
|23,00
|
|Tam
|2.721
|2.790
|18,49
|
|Yarım
|1.315
|1.349
|8,94
|
|Çeyrek
|660
|675
|4,47
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,89
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,51
|63,51
|-0,56
|