***IZTAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2021 10:02
***IZTAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZTAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916448
BIST
10:261.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 9,29
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.545
En Düşük
1.535
10:267,6822
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0702
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7829
En Düşük
7,6633
10:269,1342
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0618
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,2271
En Düşük
9,0931
10:26418,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,18
|Açılış
|: 418,61
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler10:26
|TRILC
|13,31
|82.296
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|227.031
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|16.883.329
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|37.542.731
|% 9,96
|
|VAKKO
|11,93
|23.705.303
|% 9,95
|
|ISGSY
|21,98
|4.043.095
|% -8,42
|
|NIBAS
|28,50
|13.095.883
|% -7,59
|
|SONME
|76,50
|251.652
|% -6,25
|
|IZFAS
|7,28
|1.538.858
|% -4,96
|
|KSTUR
|327,50
|159.820
|% -4,52
|
|GARAN
|9,01
|266.124.610
|% 0,11
|
|PETKM
|6,22
|256.950.001
|% -0,16
|
|BIMAS
|68,15
|181.343.686
|% 1,94
|
|KOZAL
|132,50
|176.667.029
|% -0,23
|
|THYAO
|14,78
|171.018.719
|% 0,89
|
|PETKM
|6,22
|256.950.001
|% -0,16
|
|EKGYO
|2,40
|87.165.138
|% 1,27
|
|GARAN
|9,01
|266.124.610
|% 0,11
|
|TSKB
|1,72
|46.257.140
|% 0,58
|
|BJKAS
|4,71
|104.141.472
|% -2,08
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6791
|7,6822
|% -0,91
|
|Euro
|9,1212
|9,1342
|% -0,67
|
|Sterlin
|10,6208
|10,6741
|% -0,40
|
|Frank
|8,1846
|8,2339
|% -0,60
|
|Riyal
|2,0417
|2,0520
|% -0,73
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|14,30
|
|Altın Gr.
|419
|419
|0,85
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,45
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,02
|
|B. Petrol
|67,98
|67,98
|-0,26
|
Seans Raporu
10:26
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