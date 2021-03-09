***IZTAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2021 12:27
***IZTAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZTAR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZTAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916475
BIST
13:001.550
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 19,78
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.550
En Düşük
1.535
13:007,6350
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -0,1174
|Açılış
|: 7,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,6201
13:009,0935
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,1025
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0758
13:00417,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,80
|Açılış
|: 417,52
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler13:00
|TRILC
|13,31
|114.080
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|800.153
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.585.068
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|39.101.656
|% 9,96
|
|VAKKO
|11,93
|26.151.239
|% 9,95
|
|ISGSY
|21,60
|8.341.527
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|797.903
|% -10,00
|
|YAYLA
|4,58
|117.185.081
|% -8,40
|
|NIBAS
|28,50
|37.890.751
|% -7,59
|
|SODSN
|37,20
|219.429
|% -6,72
|
|THYAO
|15,07
|1.155.687.635
|% 2,87
|
|GARAN
|9,13
|1.101.928.331
|% 1,44
|
|PETKM
|6,22
|627.928.142
|% -0,16
|
|BIMAS
|69,40
|551.025.678
|% 3,81
|
|SISE
|7,68
|433.867.947
|% 1,19
|
|GARAN
|9,13
|1.101.928.331
|% 1,44
|
|EKGYO
|2,41
|276.351.164
|% 1,69
|
|PETKM
|6,22
|627.928.142
|% -0,16
|
|THYAO
|15,07
|1.155.687.635
|% 2,87
|
|AKBNK
|6,23
|352.739.866
|% 1,80
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6309
|7,6350
|% -1,51
|
|Euro
|9,0866
|9,0935
|% -1,11
|
|Sterlin
|10,5705
|10,6235
|% -0,87
|
|Frank
|8,1425
|8,1915
|% -1,11
|
|Riyal
|2,0276
|2,0378
|% -1,41
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|22,20
|
|Altın Gr.
|417
|418
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|2.783
|2.825
|5,00
|
|Tam
|2.765
|2.834
|0,05
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|0,02
|
|Çeyrek
|670
|686
|0,01
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,72
|0,59
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,05
|
|B. Petrol
|68,72
|68,72
|0,48
|