***IZTAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.03.2021 17:47
***IZTAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZTAR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZTAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918240
BIST
17:411.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,66
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.566
En Düşük
1.554
17:417,5562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0106
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5029
17:419,0187
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0359
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9524
17:41419,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,00
|Açılış
|: 419,35
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
417,11
BIST En Aktif Hisseler17:41
|GOZDE
|9,14
|332.180.988
|% 9,99
|
|JANTS
|624,20
|254.071.074
|% 9,99
|
|TRILC
|19,48
|13.185.389
|% 9,99
|
|SANKO
|13,21
|52.098.808
|% 9,99
|
|EGGUB
|249,30
|264.402.604
|% 9,97
|
|POLTK
|333,90
|36.855.047
|% -10,00
|
|CASA
|169,20
|1.639.893
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|12.925.597
|% -9,99
|
|UZERB
|52,75
|680.124
|% -9,98
|
|SONME
|68,40
|388.414
|% -9,94
|
|GARAN
|8,76
|1.076.684.599
|% -1,79
|
|SISE
|7,77
|937.762.980
|% 1,44
|
|THYAO
|14,74
|914.998.701
|% 1,66
|
|SASA
|45,48
|889.602.580
|% 0,89
|
|OTKAR
|440,90
|804.930.924
|% 9,43
|
|EKGYO
|2,24
|379.020.015
|% -2,18
|
|GARAN
|8,76
|1.076.684.599
|% -1,79
|
|SISE
|7,77
|937.762.980
|% 1,44
|
|BJKAS
|5,04
|526.963.701
|% 9,80
|
|USAK
|2,73
|283.857.079
|% 3,41
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5509
|7,5562
|% -0,14
|
|Euro
|9,0118
|9,0187
|% -0,40
|
|Sterlin
|10,4616
|10,5141
|% -0,45
|
|Frank
|8,0956
|8,1444
|% -0,24
|
|Riyal
|2,0082
|2,0183
|% -0,16
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|1,86
|
|Altın Gr.
|420
|420
|0,50
|
|Cumhuriyet
|2.798
|2.841
|5,00
|
|Tam
|2.785
|2.857
|6,32
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|3,06
|
|Çeyrek
|675
|691
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,13
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,04
|
|B. Petrol
|68,26
|68,26
|-0,96
|