***IZTAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.03.2021 11:43
***IZTAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZTAR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZTAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919656
BIST
12:571.395
En Yüksek
|Değişim
|: -8,75%
|| -133,77
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.492
En Düşük
1.380
12:577,8595
En Yüksek
|Değişim
|: 8,96%
|| 0,6464
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
8,4786
En Düşük
7,5001
12:579,3835
En Yüksek
|Değişim
|: 9,23%
|| 0,7932
|Açılış
|: 9,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
10,0838
En Düşük
9,1509
12:57440,20
En Yüksek
|Değişim
|: 8,74%
|| 35,37
|Açılış
|: 440,20
|
|Önceki Kapanış
|: 404,83
|
475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler12:57
|TRILC
|31,32
|104.805.314
|% 9,97
|
|AVHOL
|9,00
|10.652.461
|% 6,64
|
|ARSAN
|10,71
|46.233.529
|% 5,73
|
|BJKAS
|6,02
|238.351.918
|% 2,21
|
|SODSN
|43,50
|725.232
|% 0,00
|
|PGSUS
|73,35
|107.609.266
|% -10,00
|
|MPARK
|21,60
|11.531.030
|% -10,00
|
|ADESE
|2,70
|7.018.845
|% -10,00
|
|ISMEN
|15,57
|31.030.686
|% -10,00
|
|SRVGY
|97,20
|7.461.064
|% -10,00
|
|GARAN
|7,98
|1.087.470.943
|% -9,93
|
|FROTO
|210,20
|548.648.484
|% -7,97
|
|THYAO
|12,50
|532.033.678
|% -9,35
|
|SISE
|6,97
|435.438.999
|% -9,48
|
|PETKM
|5,45
|386.147.027
|% -9,92
|
|GARAN
|7,98
|1.087.470.943
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,91
|206.445.002
|% -9,05
|
|PETKM
|5,45
|386.147.027
|% -9,92
|
|YKBNK
|2,39
|149.562.269
|% -9,81
|
|SISE
|6,97
|435.438.999
|% -9,48
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8565
|7,8595
|% 8,96
|
|Euro
|9,3637
|9,3835
|% 9,23
|
|Sterlin
|10,9281
|10,9829
|% 9,57
|
|Frank
|8,4981
|8,5493
|% 9,91
|
|Riyal
|2,1038
|2,1144
|% 9,73
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|-13,14
|
|Altın Gr.
|439
|439
|34,52
|
|Cumhuriyet
|2.884
|2.928
|112,00
|
|Tam
|2.860
|2.934
|102,13
|
|Yarım
|1.382
|1.419
|49,41
|
|Çeyrek
|693
|710
|24,70
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,57
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,39
|
|B. Petrol
|64,27
|64,27
|-0,28
|