***IZTAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2021 14:52
***IZTAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZTAR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZTAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920968
BIST
16:081.379
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -15,86
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
16:088,0249
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0854
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
16:089,4863
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1307
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
16:08444,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,33
|Açılış
|: 444,80
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler16:08
|BJKAS
|6,93
|594.653.482
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|11.582.059
|% 9,99
|
|IZFAS
|9,73
|19.913.337
|% 9,94
|
|SAYAS
|25,26
|90.919.557
|% 9,92
|
|AVOD
|9,49
|664.686.824
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|QNBFB
|56,20
|419.578
|% -7,11
|
|GARAN
|6,93
|2.385.638.275
|% -0,86
|
|VESTL
|38,30
|904.080.686
|% 3,23
|
|SISE
|7,35
|807.384.303
|% 1,80
|
|AVOD
|9,49
|664.686.824
|% -9,96
|
|SASA
|45,06
|664.208.917
|% -0,66
|
|GARAN
|6,93
|2.385.638.275
|% -0,86
|
|SKBNK
|1,18
|206.010.278
|% -2,48
|
|GSRAY
|3,73
|601.940.356
|% 4,48
|
|YKBNK
|2,17
|299.100.128
|% 0,46
|
|EKGYO
|1,87
|242.260.196
|% -1,06
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0194
|8,0249
|% 1,08
|
|Euro
|9,4747
|9,4863
|% 1,40
|
|Sterlin
|11,0114
|11,0666
|% 1,36
|
|Frank
|8,4844
|8,5355
|% 0,95
|
|Riyal
|2,1309
|2,1416
|% 1,03
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|-2,29
|
|Altın Gr.
|445
|445
|4,84
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|2,00
|
|Tam
|2.931
|3.007
|2,93
|
|Yarım
|1.417
|1.455
|1,41
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,71
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,09
|
|B. Petrol
|63,67
|63,67
|1,72
|
Seans Raporu
16:08
daha fazla
-
16:23VERUS
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 57.80 lira fiyatla işlem gören hissede 889, 995 adet işlem
-
16:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, KCHOL, SAHOL
-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 64 kaybederek (% -1.30 ) 1, 188
-
16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAYAS, UMPAS, IZFAS, TRILC, BJKAS, SELGD
-
16:22
SELGD, SANKO, IZFAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında