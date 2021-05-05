***IZTAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2021 10:51
***IZTAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZTAR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZTAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934581
BIST
11:241.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,80
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.424
En Düşük
1.409
11:248,3527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0283
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
11:2410,0208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0100
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0598
En Düşük
9,9739
11:24476,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,86
|Açılış
|: 476,85
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,42
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler11:22
|TSPOR
|2,29
|74.024.775
|% 9,57
|
|SNKRN
|33,50
|212.089
|% 8,77
|
|MTRKS
|41,60
|80.858.146
|% 8,33
|
|DITAS
|16,44
|13.462.569
|% 7,52
|
|CIMSA
|24,24
|91.633.191
|% 7,26
|
|VAKFN
|19,17
|38.686.306
|% -10,00
|
|AYEN
|7,56
|28.012.182
|% -9,89
|
|CANTE
|4,67
|242.430.478
|% -9,85
|
|ETILR
|6,30
|465.368
|% -7,89
|
|INTEM
|46,14
|2.515.295
|% -7,01
|
|EREGL
|19,38
|330.143.332
|% -1,37
|
|PETKM
|6,94
|274.142.197
|% 0,87
|
|KRDMD
|7,69
|261.349.884
|% 0,79
|
|GARAN
|7,25
|250.300.654
|% -0,28
|
|CANTE
|4,67
|242.430.478
|% -9,85
|
|CANTE
|4,67
|242.430.478
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,07
|100.207.800
|% -0,96
|
|PETKM
|6,94
|274.142.197
|% 0,87
|
|EKGYO
|1,80
|63.578.009
|% -0,46
|
|GARAN
|7,25
|250.300.654
|% -0,28
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3487
|8,3525
|% 0,34
|
|Euro
|10,0117
|10,0184
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,5673
|11,6253
|% 0,39
|
|Frank
|9,0835
|9,1383
|% 0,09
|
|Riyal
|2,2200
|2,2312
|% 0,35
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-2,54
|
|Altın Gr.
|476
|476
|0,34
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,38
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,06
|7,07
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,60
|69,60
|0,72
|