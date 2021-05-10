***IZTAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.05.2021 10:25
***IZTAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZTAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935586
BIST
11:461.457
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 15,68
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.457
En Düşük
1.448
11:468,2487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0147
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
11:4610,0450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0182
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0806
En Düşük
10,0015
11:46486,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,59
|Açılış
|: 486,38
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
488,86
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler11:46
|MMCAS
|8,25
|60.992
|% 10,00
|
|TGSAS
|15,25
|7.241.663
|% 9,95
|
|YONGA
|28,40
|403.763
|% 9,91
|
|AYES
|23,96
|1.083.639
|% 8,91
|
|IHGZT
|1,55
|6.125.924
|% 8,39
|
|VAKFN
|13,99
|1.954.277
|% -9,97
|
|BRKO
|1,09
|159.724
|% -9,92
|
|TACTR
|25,20
|340.578
|% -7,35
|
|DEVA
|29,70
|67.448.309
|% -5,71
|
|NETAS
|23,54
|26.022.782
|% -5,31
|
|GARAN
|7,72
|607.421.593
|% 0,00
|
|THYAO
|13,23
|577.736.998
|% 1,85
|
|PETKM
|6,56
|418.630.220
|% 0,46
|
|KOZAL
|130,20
|415.849.135
|% 0,77
|
|KRDMD
|8,67
|409.409.721
|% 2,24
|
|EKGYO
|1,88
|180.021.450
|% 2,17
|
|YKBNK
|2,13
|184.485.255
|% 0,00
|
|GARAN
|7,72
|607.421.593
|% 0,00
|
|PETKM
|6,56
|418.630.220
|% 0,46
|
|SISE
|7,74
|407.790.979
|% 1,84
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2454
|8,2487
|% 0,18
|
|Euro
|10,0355
|10,0450
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,5809
|11,6390
|% 0,87
|
|Frank
|9,1224
|9,1773
|% 0,21
|
|Riyal
|2,1913
|2,2023
|% 0,11
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|4,69
|
|Altın Gr.
|487
|487
|2,02
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,70
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,06
|
|B. Petrol
|68,69
|68,69
|0,41
|
Seans Raporu
11:46
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