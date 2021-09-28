***IZTAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.09.2021 10:21
***IZTAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZTAR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZTAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965457
BIST
11:061.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -7,28
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.383
11:068,8757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0584
|Açılış
|: 8,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8757
En Düşük
8,8095
11:0610,3741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0555
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,3819
En Düşük
10,2978
11:06497,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,81
|Açılış
|: 497,00
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,73
En Düşük
493,88
BIST En Aktif Hisseler11:06
|YEOTK
|88,55
|23.081.132
|% 10,00
|
|PKENT
|2.861,30
|3.959.339
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,05
|3.261.703
|% 9,99
|
|INVEO
|114,60
|2.404.079
|% 9,98
|
|BRMEN
|2,32
|129.918
|% 9,95
|
|BIOEN
|33,90
|18.969.865
|% -9,98
|
|OYLUM
|11,52
|10.854.122
|% -9,93
|
|KTSKR
|46,50
|6.802.879
|% -7,83
|
|TSPOR
|3,31
|52.948.542
|% -5,43
|
|ADEL
|25,00
|1.141.870
|% -4,58
|
|TUPRS
|113,00
|274.573.108
|% 0,89
|
|THYAO
|13,62
|261.414.924
|% 0,67
|
|GARAN
|8,88
|257.445.239
|% -0,45
|
|KRDMD
|6,32
|168.269.151
|% -0,78
|
|PETKM
|6,41
|144.146.956
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,34
|140.257.915
|% -0,85
|
|GARAN
|8,88
|257.445.239
|% -0,45
|
|KRDMD
|6,32
|168.269.151
|% -0,78
|
|ODAS
|1,34
|31.053.391
|% 0,00
|
|PETKM
|6,41
|144.146.956
|% 0,00
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8721
|8,8757
|% 0,66
|
|Euro
|10,3685
|10,3741
|% 0,54
|
|Sterlin
|12,0889
|12,1495
|% 0,40
|
|Frank
|9,5146
|9,5719
|% 0,31
|
|Riyal
|2,3566
|2,3684
|% 0,56
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|-8,25
|
|Altın Gr.
|497
|497
|1,00
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-1,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-1,51
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-0,74
|
|Çeyrek
|796
|814
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,37
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|79,47
|79,47
|0,75
|
Seans Raporu
11:06
daha fazla
-
11:17TSPOR
Yüzde -5.43 oranında düşüşle 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 995, 185 adet işlem
-
11:16DESPC
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 703, 672 adet işlem
-
11:15KIMMR
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 3.60 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 992, 824 adet işlem
-
11:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 51 kaybederek (% -0.50 ) 1, 481
-
11:14XU100
Endeks 1, 385 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 47 altında . İşlem hacmi 2, 870.00 milyon TL de