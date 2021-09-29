***IZTAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2021 10:33
***IZTAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZTAR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZTAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965656
BIST
11:481.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 10,31
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
11:488,8571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0132
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
11:4810,3404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0372
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,3040
11:48495,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,63
|Açılış
|: 495,94
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,32
En Düşük
493,91
BIST En Aktif Hisseler11:48
|BEYAZ
|8,99
|8.082.056
|% 9,90
|
|EUYO
|3,71
|6.729.704
|% 9,76
|
|YONGA
|19,96
|105.868
|% 7,89
|
|BURCE
|26,62
|7.320.833
|% 7,77
|
|BIZIM
|12,95
|38.994.876
|% 5,71
|
|KTSKR
|41,04
|105.114.310
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|455.886
|% -9,98
|
|YEOTK
|80,85
|65.026.626
|% -8,70
|
|GARFA
|13,20
|4.458.423
|% -7,69
|
|DOGUB
|5,00
|6.813.694
|% -6,37
|
|GARAN
|8,96
|429.488.636
|% 1,36
|
|THYAO
|13,78
|371.833.071
|% 0,00
|
|KOZAL
|96,60
|275.560.911
|% 2,38
|
|TUPRS
|112,20
|206.680.701
|% -0,62
|
|ORCAY
|19,04
|196.196.329
|% -0,05
|
|GARAN
|8,96
|429.488.636
|% 1,36
|
|YKBNK
|2,37
|94.909.093
|% 1,28
|
|PEKGY
|0,98
|27.448.802
|% 2,08
|
|THYAO
|13,78
|371.833.071
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,20
|135.143.163
|% 0,58
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8512
|8,8571
|% -0,15
|
|Euro
|10,3311
|10,3404
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,9319
|11,9917
|% -0,28
|
|Frank
|9,4968
|9,5540
|% -0,06
|
|Riyal
|2,3544
|2,3662
|% -0,09
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|9,04
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,54
|
|Cumhuriyet
|3.285
|3.335
|10,00
|
|Tam
|3.271
|3.354
|14,86
|
|Yarım
|1.581
|1.622
|7,19
|
|Çeyrek
|793
|811
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,06
|
|B. Petrol
|77,74
|77,74
|-0,61
|