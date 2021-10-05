***IZTAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.10.2021 12:46
***IZTAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZTAR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZTAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966859
BIST
13:431.393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,36
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.390
13:438,8600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0128
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8413
13:4310,2749
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0190
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2565
13:43500,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,67
|Açılış
|: 500,04
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
499,31
BIST En Aktif Hisseler13:43
|EMNIS
|20,90
|746.778
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|51.268.153
|% 9,93
|
|ALBRK
|1,81
|94.441.381
|% 9,70
|
|KERVN
|0,80
|2.452.914
|% 9,59
|
|OYYAT
|30,50
|98.357.173
|% 9,48
|
|BIOEN
|24,30
|169.202.309
|% -10,00
|
|KARYE
|14,90
|67.315.304
|% -9,70
|
|ALMAD
|1,94
|4.041.454
|% -9,35
|
|MARTI
|1,55
|12.467.659
|% -7,74
|
|YUNSA
|15,69
|12.531.024
|% -6,99
|
|MAREN
|10,58
|779.078.346
|% 5,27
|
|GARAN
|9,26
|768.059.612
|% 0,43
|
|THYAO
|14,07
|551.387.112
|% 1,44
|
|TUPRS
|117,70
|494.996.138
|% 1,47
|
|SISE
|8,16
|291.819.452
|% 0,25
|
|SKBNK
|1,00
|110.205.807
|% 2,04
|
|GARAN
|9,26
|768.059.612
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,37
|188.249.230
|% -0,42
|
|MAREN
|10,58
|779.078.346
|% 5,27
|
|ALBRK
|1,81
|94.441.381
|% 9,70
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8566
|8,8600
|% 0,14
|
|Euro
|10,2505
|10,2749
|% -0,18
|
|Sterlin
|12,0257
|12,0860
|% 0,12
|
|Frank
|9,5153
|9,5726
|% -0,23
|
|Riyal
|2,3538
|2,3656
|% 0,01
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|-15,10
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,67
|
|Cumhuriyet
|3.310
|3.360
|5,00
|
|Tam
|3.294
|3.377
|2,02
|
|Yarım
|1.592
|1.633
|0,98
|
|Çeyrek
|798
|817
|0,49
|
|Gümüş.Ons
|22,51
|22,55
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,76
|81,76
|0,48
|