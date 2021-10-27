***IZTAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.10.2021 15:18
***IZTAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZTAR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZTAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972787
BIST
16:101.513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,79
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.503
16:109,5129
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0228
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
16:1011,0738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0068
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
16:10547,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,97
|Açılış
|: 547,97
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler16:10
|KARYE
|20,10
|78.044.996
|% 9,90
|
|HEDEF
|2,84
|3.352.827
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|78.547.286
|% 9,64
|
|KRGYO
|6,38
|19.665.192
|% 8,87
|
|JANTS
|63,70
|280.868.156
|% 8,61
|
|BIOEN
|25,06
|336.498.875
|% -7,19
|
|KSTUR
|249,20
|335.423
|% -6,25
|
|IZTAR
|23,04
|5.078.915
|% -5,88
|
|BERA
|9,69
|238.155.650
|% -5,00
|
|ISGSY
|8,28
|188.500.225
|% -4,83
|
|GARAN
|9,49
|2.060.905.328
|% 2,71
|
|THYAO
|14,84
|1.076.825.904
|% 0,95
|
|EREGL
|19,65
|1.027.727.376
|% -1,75
|
|ASELS
|16,54
|814.332.023
|% -2,53
|
|BIMAS
|63,05
|785.663.480
|% 1,45
|
|YKBNK
|2,65
|640.542.846
|% 1,92
|
|GARAN
|9,49
|2.060.905.328
|% 2,71
|
|EKGYO
|1,98
|300.481.130
|% 0,51
|
|AKBNK
|5,75
|784.305.224
|% 3,05
|
|DOHOL
|2,66
|302.963.712
|% 0,00
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5083
|9,5129
|% -0,24
|
|Euro
|11,0652
|11,0738
|% 0,06
|
|Sterlin
|13,0154
|13,0807
|% -0,58
|
|Frank
|10,3160
|10,3781
|% -0,14
|
|Riyal
|2,5257
|2,5384
|% -0,40
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|1,70
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-2,04
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.666
|1,00
|
|Tam
|3.594
|3.684
|3,21
|
|Yarım
|1.737
|1.782
|1,55
|
|Çeyrek
|871
|891
|0,78
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,09
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|-0,05
|
|B. Petrol
|84,56
|84,56
|-1,09
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:22SEKUR
Yüzde 6.68 oranında artışla 20.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 163, 112 adet işlem
-
16:21KARYE
Yüzde 9.90 oranında artışla 20.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 047, 627 adet işlem
-
16:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 32 artarak (% 0.14 ) 1, 628
-
16:20JANTS
Yüzde 8.35 oranında artışla 63.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 444, 899 adet işlem
-
16:19TSPOR
Yüzde 5.87 oranında artışla 5.05 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 133, 074 adet işlem