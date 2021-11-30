***IZTAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2021 11:24
***IZTAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZTAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980227
BIST
14:111.811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,60
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.815
En Düşük
1.797
14:1113,1177
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 0,3014
|Açılış
|: 13,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,1870
En Düşük
12,6998
14:1114,9396
En Yüksek
|Değişim
|: 3,25%
|| 0,4707
|Açılış
|: 14,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,9916
En Düşük
14,2915
14:11757,65
En Yüksek
|Değişim
|: 3,08%
|| 22,66
|Açılış
|: 757,65
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
760,29
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler14:10
|SONME
|31,02
|3.602.812
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|716.550
|% 10,00
|
|OZBAL
|25,54
|79.123.890
|% 9,99
|
|YAPRK
|34,56
|12.000.548
|% 9,99
|
|YONGA
|22,54
|920.555
|% -9,98
|
|PRKAB
|64,10
|27.119.492
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|538.567
|% -9,97
|
|BALAT
|9,68
|2.699.703
|% -9,02
|
|FENER
|31,40
|127.718.201
|% -8,83
|
|ASELS
|22,44
|1.739.105.014
|% -1,32
|
|KOZAL
|130,30
|1.639.557.399
|% 8,04
|
|GARAN
|11,51
|1.301.934.255
|% 0,96
|
|SASA
|42,72
|1.062.115.120
|% -0,56
|
|THYAO
|17,11
|922.535.460
|% -1,21
|
|YKBNK
|3,20
|536.369.293
|% 0,95
|
|AKBNK
|6,57
|771.348.255
|% -0,45
|
|GARAN
|11,51
|1.301.934.255
|% 0,96
|
|TSKB
|1,50
|145.604.050
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,26
|215.131.278
|% 0,00
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1097
|13,1116
|% 2,30
|
|Euro
|14,8969
|14,9323
|% 3,20
|
|Sterlin
|17,4524
|17,5399
|% 2,69
|
|Frank
|14,2284
|14,3141
|% 2,97
|
|Riyal
|3,4841
|3,5016
|% 2,31
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|11,91
|
|Altın Gr.
|755
|755
|19,93
|
|Cumhuriyet
|4.953
|5.028
|123,00
|
|Tam
|4.953
|5.078
|145,95
|
|Yarım
|2.394
|2.457
|70,61
|
|Çeyrek
|1.201
|1.228
|35,30
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,90
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,62
|9,63
|0,20
|
|B. Petrol
|70,68
|70,68
|-2,54
|
Seans Raporu
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