***IZTAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.01.2022 12:26
***IZTAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZTAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995144
BIST
13:501.994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 13,67
|Açılış
|: 1.979
|
|Önceki Kapanış
|: 1.980
|
2.005
En Düşük
1.962
13:5013,6030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0736
|Açılış
|: 13,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5800
|
13,6313
En Düşük
13,4653
13:5015,4489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1317
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4578
En Düşük
15,3043
13:50795,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 6,11
|Açılış
|: 795,58
|
|Önceki Kapanış
|: 789,47
|
796,36
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler13:50
|UFUK
|24,22
|2.166.309
|% 9,99
|
|BASCM
|4,87
|478.073
|% 9,94
|
|EMNIS
|31,40
|2.417.737
|% 9,71
|
|UZERB
|73,00
|751.635
|% 9,53
|
|EUHOL
|3,68
|25.340.698
|% 8,24
|
|CRDFA
|2,70
|36.639.768
|% -10,00
|
|PKENT
|296,20
|3.819.740
|% -10,00
|
|ISKUR
|621.699,90
|621.700
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,48
|4.983.774
|% -9,87
|
|KUTPO
|91,80
|123.839.757
|% -8,93
|
|THYAO
|26,86
|2.043.622.253
|% -0,07
|
|KRDMD
|11,98
|1.838.170.474
|% 1,10
|
|SISE
|13,88
|1.284.563.773
|% -2,12
|
|GARAN
|11,81
|1.241.025.630
|% 2,52
|
|PETKM
|8,84
|1.112.774.836
|% 1,14
|
|YKBNK
|3,98
|1.111.950.207
|% 4,46
|
|EKGYO
|2,44
|529.316.126
|% 2,52
|
|KRDMD
|11,98
|1.838.170.474
|% 1,10
|
|PETKM
|8,84
|1.112.774.836
|% 1,14
|
|GARAN
|11,81
|1.241.025.630
|% 2,52
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5951
|13,6030
|% 0,54
|
|Euro
|15,4301
|15,4489
|% 0,86
|
|Sterlin
|18,4791
|18,5718
|% 0,78
|
|Frank
|14,7977
|14,8869
|% 0,71
|
|Riyal
|3,6155
|3,6337
|% 0,53
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|5,00
|
|Altın Gr.
|795
|795
|5,59
|
|Cumhuriyet
|5.268
|5.348
|-7,00
|
|Tam
|5.248
|5.381
|2,11
|
|Yarım
|2.537
|2.603
|1,03
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|0,51
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,78
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,39
|10,40
|0,18
|
|B. Petrol
|88,47
|88,47
|0,96
|