***IZTAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2022 10:00
***IZTAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZTAR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZTAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003061
BIST
17:152.037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 4,51
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.015
17:1513,6450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0028
|Açılış
|: 13,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
17:1515,4790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0138
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
17:15831,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,24
|Açılış
|: 831,23
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler17:15
|DERHL
|5,72
|26.770.644
|% 10,00
|
|LKMNH
|14,63
|42.001.463
|% 10,00
|
|OTKAR
|455,90
|334.415.211
|% 9,99
|
|PAMEL
|104,60
|6.975.573
|% 9,59
|
|KARSN
|3,94
|591.518.845
|% 8,54
|
|CEOEM
|15,31
|24.120.259
|% -9,99
|
|PKENT
|519,20
|1.256.983
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.356.159
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|3.339.103
|% -9,93
|
|UZERB
|56,10
|2.113.309
|% -8,33
|
|THYAO
|29,62
|4.302.620.455
|% 0,75
|
|KRDMD
|11,73
|1.162.469.879
|% -0,09
|
|YKBNK
|4,06
|995.966.926
|% 0,74
|
|EREGL
|28,48
|903.073.320
|% 0,49
|
|GARAN
|11,83
|826.276.494
|% -0,08
|
|YKBNK
|4,06
|995.966.926
|% 0,74
|
|KARSN
|3,94
|591.518.845
|% 8,54
|
|THYAO
|29,62
|4.302.620.455
|% 0,75
|
|ODAS
|1,35
|174.887.358
|% -0,74
|
|EKGYO
|2,30
|237.577.081
|% -1,29
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6407
|13,6450
|% -0,02
|
|Euro
|15,4688
|15,4790
|% 0,09
|
|Sterlin
|18,5153
|18,6082
|% 0,08
|
|Frank
|14,8208
|14,9100
|% 0,45
|
|Riyal
|3,6268
|3,6449
|% 0,01
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-3,35
|
|Altın Gr.
|832
|832
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|5.534
|5.617
|-6,00
|
|Tam
|5.506
|5.643
|-8,53
|
|Yarım
|2.661
|2.730
|-4,13
|
|Çeyrek
|1.335
|1.365
|-2,06
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,84
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,45
|10,46
|-0,04
|
|B. Petrol
|92,04
|92,04
|0,65
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:30SODSN
Yüzde 4.28 oranında artışla 26.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 199 adet işlem
-
17:29AVHOL
Yüzde 6.79 oranında artışla 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 048, 669 adet işlem
-
17:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 57 artarak (% 0.29 ) 2, 265
-
17:28XU100
Endeks 2, 037 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 22, 390.00 milyon TL de
-
17:28AVHOL
Yüzde 6.97 oranında artışla 6.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 032, 986 adet işlem