***IZTAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2022 10:28
***IZTAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZTAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022853
BIST
10:332.551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -5,54
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.546
10:3314,7361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0335
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7361
En Düşük
14,6956
10:3315,9412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0083
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
15,9764
En Düşük
15,9045
10:33925,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,66
|Açılış
|: 925,21
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,38
En Düşük
919,94
BIST En Aktif Hisseler10:33
|DAGHL
|25,64
|4.843.512
|% 9,95
|
|IHAAS
|21,10
|5.092.870
|% 9,61
|
|SMART
|6,68
|48.677.632
|% 6,54
|
|TIRE
|13,37
|27.077.324
|% 5,78
|
|TRCAS
|6,12
|50.885.451
|% 5,70
|
|OLMK
|8,18
|16.994.749
|% -9,51
|
|IZTAR
|19,00
|969.973
|% -4,52
|
|ATLAS
|1,50
|956.327
|% -4,46
|
|MSGYO
|4,19
|6.660.171
|% -4,12
|
|TDGYO
|8,15
|9.295.573
|% -4,00
|
|THYAO
|39,76
|1.044.779.263
|% -1,05
|
|SISE
|18,58
|850.035.279
|% 1,64
|
|ASELS
|28,32
|804.897.162
|% -0,70
|
|EKGYO
|3,09
|484.026.642
|% -0,32
|
|GARAN
|14,42
|324.877.459
|% -0,48
|
|EKGYO
|3,09
|484.026.642
|% -0,32
|
|TSKB
|2,04
|170.131.977
|% -1,45
|
|YKBNK
|5,34
|298.015.253
|% -0,19
|
|VAKBN
|4,75
|265.338.020
|% 0,00
|
|ODAS
|2,53
|131.860.596
|% 0,00
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7290
|14,7361
|% 0,23
|
|Euro
|15,9209
|15,9412
|% -0,05
|
|Sterlin
|18,9721
|19,0672
|% -0,66
|
|Frank
|15,3720
|15,4646
|% 0,08
|
|Riyal
|3,9156
|3,9352
|% 0,18
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|1,55
|
|Altın Gr.
|925
|925
|2,66
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,50
|24,52
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|-0,06
|
|B. Petrol
|108
|108
|-0,71
|
Seans Raporu
10:33
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