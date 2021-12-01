***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ayrılma Hakkı Kullanımı Başvurusuna İlişkin SPK Onayı ve Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Ayrılma Hakkı Kullanımı Başvurusuna İlişkin SPK Onayı ve Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı DeğişikliğiAyrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem ESAS SÖZLEŞMEDE AMAÇ VE KONU BAŞLIKLI MADDENİN DEĞİŞİMİÖnemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.05.2021Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu OY BİRLİĞİAyrılma Hakkı Kullanım Fiyatı BilgileriPay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım FiyatıB Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 20,63Para Birimi TRYEk Açıklamalar27.05.2021 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasında:"Şirketimiz Yönetim Kurulu, 27.05.2021 tarih 09 sayılı kararı ile Şirketin daha etkin yönetilebilmesi, daha büyük yatırım gücü ve daha geniş finansman imkanlarına kavuşabilmesi, ortak stratejiler belirlenebilmesi ve planlama, bütçeleme, koordinasyonun daha üst düzeyde sağlanabilmesi amacıyla, Şirketimizin ana faaliyetini, ‘'Yatırım Holding'' statüsüne dönüşerek sürdürmesi amacıyla yeni bir yapılanmaya gidilmesine karar verilmiştir.Bu amaçla, Şirketimizin ana faaliyetlerini ‘'Yatırım Holding'' statüsünde sürdürmesine, konu ile ilgili Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde başvurular yapılmasına, işlemlerin onaylanması halinde en kısa zamanda olağan veya olağanüstü Genel Kurul yapılmasına, Genel Kurula katılıp olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin paylarını ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olmasına, Ortaklıktan ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortakların paylarının, Ortaklık tarafından satın alınması konusunda herhangi bir sınırlama olmamasına ayrılma hakkı fiyatının II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 14. maddesine istinaden, Yönetim Kurulu kararının yayınlandığı tarihten önceki son altı aylık dönem içinde Borsa İstanbul'da oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 20,52 TL ile olmasına Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliğiyle karar verilmiştir."ifadesi yer almıştı. Şirketimiz yönetim kurulunun 27.05.2021 tarih ve 09 sayılı kararı çerçevesinde "önemli nitelikteki işlem" olarak değerlendirilerek kamuya açıklanan ticaret unvanı ve faaliyet konusunun değiştirilmesine yönelik olarak esas sözleşmenin "Şirketin unvanı" başlıklı 2. ve "Amaç ve konu" başlıklı 3. maddesinin tadili için hazırlanan esas sözleşme tadil metni ile Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL'ye artırılması amacıyla "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesi ile birlikte "Denetim" başlıklı 11., "Genel Kurul" başlıklı 12., "Karın tespiti ve dağıtımı" başlıklı 22. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan tadil metnine uygun görüş verilmesi talebimizin, esas sözleşmenin 2. ve 3. maddelerinde yapılacak değişiklikler için Şirketimiz ortaklarına 1 TL nominal bedelli pay için 20,63 TL üzerinden ayrılma hakkı kullandırılması şartıyla olumlu karşılanmasına karar verildiği hususu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketimize iletilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980552BIST