***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Sonucu ve Ayrılma Hakkı Kullanımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırAyrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem ESAS SÖZLEŞMEDE AMAÇ VE KONU BAŞLIKLI MADDENİN DEĞİŞİMİÖnemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 27.05.2021Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu OY BİRLİĞİÖnemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 04.03.2022Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? OnaylandıAyrılma Hakkı Kullanım Fiyatı BilgileriPay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım FiyatıB Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 20,63Para Birimi TRYEk Açıklamalar01.12.2021 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimiz yönetim kurulunun 27.05.2021 tarih ve 09 sayılı kararı çerçevesinde "önemli nitelikteki işlem" olarak değerlendirilerek kamuya açıklanan ticaret unvanı ve faaliyet konusunun değiştirilmesine yönelik olarak esas sözleşmenin "Şirketin unvanı" başlıklı 2. ve "Amaç ve konu" başlıklı 3. maddesinin tadili için hazırlanan esas sözleşme tadil metni ile Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL'ye artırılması amacıyla "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesi ile birlikte "Denetim" başlıklı 11., "Genel Kurul" başlıklı 12., "Karın tespiti ve dağıtımı" başlıklı 22. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan tadil metnine uygun görüş verilmesi talebimizin, esas sözleşmenin 2. ve 3. maddelerinde yapılacak değişiklikler için Şirketimiz ortaklarına 1 TL nominal bedelli pay için 20,63 TL üzerinden ayrılma hakkı kullandırılması şartıyla olumlu karşılanmasına karar verildiği hususunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketimize iletildiği bildirilmişti.Şirketimizin 04.03.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, önemli nitelikteki işlem statüsündeki Şirketimiz esas sözleşmesinin 2. ve 3. madde değişikliklerine ilişkin olarak olumsuz oy kullanan pay sahiplerimiz olmadığı için ayrılma hakkı kullanımına konu olacak herhangi bir pay bulunmamaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007631BIST