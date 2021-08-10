***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
10.08.2021 18:16
***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Huzur Mah. Fatih Cad. N67 Kat:5 D: 17 4. Levent - Sarıyer - İstanbul adresinde mukim 7690749076 vergi kimlik numaralı SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957007
BIST
18:051.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,85
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.442
En Düşük
1.426
18:058,6154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0229
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
18:0510,1111
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0501
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
18:05477,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,35
|Açılış
|: 477,84
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
474,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGI
|4,29
|286.633.548
|% 10,00
|
|KARYE
|11,88
|104.941.708
|% 10,00
|
|GENIL
|15,73
|1.123.370.748
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.048.157
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.827.209
|% 9,98
|
|DYOBY
|11,39
|131.656.701
|% -9,96
|
|FADE
|9,89
|55.435.534
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.984.118
|% -9,84
|
|ALMAD
|1,71
|921.500
|% -9,52
|
|BASCM
|10,87
|659.273
|% -9,04
|
|GARAN
|9,11
|1.538.559.735
|% -0,33
|
|EREGL
|19,71
|1.386.616.504
|% -3,95
|
|SISE
|8,39
|1.330.409.482
|% 2,57
|
|GENIL
|15,73
|1.123.370.748
|% 10,00
|
|KRDMD
|8,01
|1.009.191.942
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,49
|635.944.068
|% 2,05
|
|GARAN
|9,11
|1.538.559.735
|% -0,33
|
|SISE
|8,39
|1.330.409.482
|% 2,57
|
|EKGYO
|1,85
|247.797.256
|% -0,54
|
|KRDMD
|8,01
|1.009.191.942
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6067
|8,6154
|% -0,27
|
|Euro
|10,0813
|10,1111
|% -0,49
|
|Sterlin
|11,8898
|11,9495
|% -0,25
|
|Frank
|9,3031
|9,3592
|% -0,39
|
|Riyal
|2,2898
|2,3013
|% -0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-0,93
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-1,79
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,40
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|-0,04
|
|B. Petrol
|70,92
|70,92
|1,88
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 52 artarak (% 0.59 ) 1, 272
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, AYES, SNKRN, MARKA, VBTYZ, PENTA, KTSKR, UFUK, SELGD, DAGI
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDGYO, FADE, DYOBY
-
17:59
KARYE, EDIP, BRMEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
MRSHL, METUR, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında