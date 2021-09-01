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***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.09.2021 18:18



***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. KISMİ BÖLÜNME İŞLEMLERİ HK.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2021
Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı BELLİ DEĞİL
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler -
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu TARIM VE HAYVANCILIK FAALİYETLERİ
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin/Şirketlerin Faaliyet Konusu -
Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Belli Değil
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Belli Değil
Para Birimi TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2021
Mevcut Sermaye (TL) 14.794.500
Ulaşılacak Sermaye (TL) 14.794.500

Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZTA00025 2.150.000
B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 12.644.500

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 27.05.2021 tarihli 09 sayılı "Yatırım Holding"e dönüşüm kararı doğrultusunda, Şirket'in varlık ve yükümlülüklerinin bir bölümünün, Şirketimizin %100 iştirak edeceği yeni kurulacak bir Şirkete, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 134 ve devamındaki ilgili maddelerde yer alan düzenlemeler, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (KVK) 19-20. maddeleri ve 1 seri numaralı KVK genel tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ile Şirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na ("SPKn.") tabi şirket olması ve payIarının Borsa İstanbul A.Ş.'de halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, SPKn.'nin 23'üncü maddesi ve ilgili sair hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde bölünme yoluyla devredilmesi, Şirketimizin yeni kurulacak şirketin %100'üne iştirak edecek olması ve tek ortağı olması nedeniyle bölünme işleminin SPK'nın II-23.2 sayılı tebliğin bölünme işlemleri başlıklı 14. ve kolaylaştırılmış usulde bölünme başlıklı 17. maddeleri uyarınca iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde yapılmasına, kısmi bölünme işleminin Şirketimizin 30.06.2021 tarihli olarak hazırlanacak finansal tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesi hususunda ticaret sicil müdürlüğü ve SPK nezdinde gerekli işlemleri yürütmeye karar verilmiştir.

Bölünmeye İlişkin Dokümanlar
EK: 1 İZ HAYVANCILIK - BÖLÜNME YK KARARI.pdf - Diğer






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961252


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