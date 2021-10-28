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***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.10.2021 13:46



***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünmeye İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Yeni kurulacak şirketin unvanının belirlenmesi ve SPK başvuru belgelerinin hazırlanarak imzalanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2021
Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı İZ AGRICULTURE A.Ş.
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu TARIM VE HAYVANCILIK FAALİYETLERİ
Bölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 8.135.085,01
Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır
Para Birimi TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2021
Mevcut Sermaye (TL) 14.794.500
Ulaşılacak Sermaye (TL) 14.794.500

Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZTA00025 2.150.000
B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 12.644.500

Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 28.10.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 01.09.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda kısmi bölünme işlemine ilişkin olarak ilgili kurumlara başvuru yapılmasına karar vermişti.
Yönetim Kurulumuzun 28.10.2021 tarihli toplantısında:
1. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde, Şirketimizin sahip olduğu, 30.06.2021 tarihi itibarıyla net kayıtlı değeri 8.135.085,01 TL olan ve detaylı dökümüne Ek-1'de yer verilen varlık ve yükümlülüklerin, iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle Şirketimiz tarafından 30.06.2021 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden yeni kurulacak İz Agriculture A.Ş.'ye devredilmesine,
2. Kısmi bölünme işleminde 30.06.2021 tarihli finansal tabloların esas alınmasına ve kısmi bölünme işleminin II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 17. maddesi uyarınca kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirilmesine,
3. Bu çerçevede, 8.135.085,01 TL çıkarılmış sermayeli ve paylarının tamamı Şirketimize ait olacak İz Agriculture A.Ş. unvanlı bir şirket kurulmasına,
4. Yukarıda sayılan işlemler ile ilgili olarak hazırlanan 28.10.2021 tarihli Bölünme Planı'nın kabul edilmesine,
5. Yukarıda sayılan işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına,
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
28.10.2021 tarihli karar doğrultusunda "İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme"ye ilişkin Duyuru Metni'nin onaylanması için 28.10.2021 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.

Bölünmeye İlişkin Dokümanlar
EK: 1 BÖLÜNME PLANI.pdf - Bölünme Planı
EK: 2 BÖLÜNME RAPORU.pdf - Bölünme Raporu
EK: 3 DUYURU METNİ.pdf - Duyuru Metni
EK: 4 BÖLÜNME İŞLEMİNE İLİŞKİN YKK.pdf - Diğer






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973208


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