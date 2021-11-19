***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. KISMİ BÖLÜNME İŞLEMLERİ HK.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2021Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi BölünmeBölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı İZ AGRICULTURE A.Ş.Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu TARIM VE HAYVANCILIK FAALİYETLERİBölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 8.135.085,01Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? HayırPara Birimi TRYBölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2021Mevcut Sermaye (TL) 14.794.500Ulaşılacak Sermaye (TL) 14.794.500Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet MiktarıA Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZTA00025 2.150.000B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 12.644.500Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 28.10.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.09.2021 ve 28.10.2021 tarihli toplantılarında 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde, Şirketimizin sahip olduğu, 30.06.2021 tarihi itibarıyla net kayıtlı değeri 8.135.085,01 TL olan varlık ve yükümlülüklerin, iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle Şirketimiz tarafından 30.06.2021 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden yeni kurulacak İz Agriculture A.Ş.'ye devredilmesine karar verilmiş ve bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Söz konusu başvurunun incelemesi devam etmektedir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 15. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendine göre "kolaylaştırılmış usulde birleşme ve bölünme işlemleri" ayrılma hakkının doğmadığı kabul edilen işlemlerdendir. Aynı maddenin 3. fıkrasına göre ise ayrılma hakkı doğmadığı kabul edilen önemli nitelikteki işlemler ile ayrılma hakkının doğmama gerekçesini içeren yönetim kurulu kararının kamuya açıklanması gerekmektedir.Bu çerçevede, Şirketimiz Yönetim Kurulu 19.11.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, Şirketimizin bahse konu bölünme işleminde II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 15. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendi gereği ayrılma hakkı doğmadığına ve işbu kararın kamuya açıklanmasına katılanların oybirliği ile karar vermiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Bölünmeye İlişkin DokümanlarEK: 1 BÖLÜNME PLANI.pdf - Bölünme PlanıEK: 2 BÖLÜNME RAPORU.pdf - Bölünme RaporuEK: 3 DUYURU METNİ.pdf - Duyuru MetniEK: 4 BÖLÜNME İŞLEMİNE İLİŞKİN YKK.pdf - DiğerEK: 5 Ayrılma Hakkı Doğmadığına İlişkin YKK.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978797BIST