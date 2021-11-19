***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.11.2021 18:14
***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. KISMİ BÖLÜNME İŞLEMLERİ HK.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2021
Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı İZ AGRICULTURE A.Ş.
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu TARIM VE HAYVANCILIK FAALİYETLERİ
Bölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 8.135.085,01
Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır
Para Birimi TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2021
Mevcut Sermaye (TL) 14.794.500
Ulaşılacak Sermaye (TL) 14.794.500
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZTA00025 2.150.000
B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 12.644.500
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 28.10.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.09.2021 ve 28.10.2021 tarihli toplantılarında 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde, Şirketimizin sahip olduğu, 30.06.2021 tarihi itibarıyla net kayıtlı değeri 8.135.085,01 TL olan varlık ve yükümlülüklerin, iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle Şirketimiz tarafından 30.06.2021 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden yeni kurulacak İz Agriculture A.Ş.'ye devredilmesine karar verilmiş ve bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Söz konusu başvurunun incelemesi devam etmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 15. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendine göre "kolaylaştırılmış usulde birleşme ve bölünme işlemleri" ayrılma hakkının doğmadığı kabul edilen işlemlerdendir. Aynı maddenin 3. fıkrasına göre ise ayrılma hakkı doğmadığı kabul edilen önemli nitelikteki işlemler ile ayrılma hakkının doğmama gerekçesini içeren yönetim kurulu kararının kamuya açıklanması gerekmektedir.
Bu çerçevede, Şirketimiz Yönetim Kurulu 19.11.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, Şirketimizin bahse konu bölünme işleminde II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 15. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendi gereği ayrılma hakkı doğmadığına ve işbu kararın kamuya açıklanmasına katılanların oybirliği ile karar vermiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bölünmeye İlişkin Dokümanlar
EK: 1 BÖLÜNME PLANI.pdf - Bölünme Planı
EK: 2 BÖLÜNME RAPORU.pdf - Bölünme Raporu
EK: 3 DUYURU METNİ.pdf - Duyuru Metni
EK: 4 BÖLÜNME İŞLEMİNE İLİŞKİN YKK.pdf - Diğer
EK: 5 Ayrılma Hakkı Doğmadığına İlişkin YKK.pdf - Diğer
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978797
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