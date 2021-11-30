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***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.11.2021 18:14
***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bölünme İşlemine Esas Finansal Tablo Tarihi Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Bölünme İşlemine Esas Finansal Tablo Tarihi Değişikliği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2021
Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı İZ AGRICULTURE A.Ş.
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu TARIM VE HAYVANCILIK FAALİYETLERİ
Bölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 8.135.085,01
Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır
Para Birimi TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.09.2021
Mevcut Sermaye (TL) 14.794.500
Ulaşılacak Sermaye (TL) 14.794.500

Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZTA00025 2.150.000
B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 12.644.500

Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 28.10.2021

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 28.10.2021 tarihli ve 21 sayılı "kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme" hakkındaki toplantısında 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde, Şirketimizin sahip olduğu, 30.06.2021 tarihi itibarıyla net kayıtlı değeri 8.135.085,01 TL olan varlık ve yükümlülüklerin, iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle Şirketimiz tarafından 30.06.2021 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden yeni kurulacak İz Agriculture A.Ş.'ye devredilmesine, kısmi bölünme işleminde 30.06.2021 tarihli finansal tabloların esas alınmasına ve kısmi bölünme işleminin II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 17. maddesi uyarınca kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirilmesine, bu çerçevede, 8.135.085,01 TL çıkarılmış sermayeli ve paylarının tamamı Şirketimize ait olacak İz Agriculture A.Ş. unvanlı bir şirket kurulmasına, yukarıda sayılan işlemler ile ilgili olarak hazırlanan 28.10.2021 tarihli Bölünme Planı'nın kabul edilmesine, yukarıda sayılan işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına karar verilmişti.
Bu hususta, 30.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, SPK'nın II-23.2 Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 6. maddesinde ifadesini bulan, bölünmeye ilişkin finansal tablo tarihi ile genel kurul toplantı tarihi arasında altı aydan fazla süre bulunmaması şartına ilişkin olarak mevcut durumda bu husustaki Genel Kurul toplantısının 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapılamayacağı değerlendirilmiş olup "kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme" işlemine, diğer tüm hususlar aynı kalmak kaydıyla, 30.09.2021 tarihli finansal tablolar üzerinden devam edilmesine, 30.09.2021 tarihli finansal tablolar esas alınarak yapılacak bölünme işleminde duyuru metni için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay ve yukarıda sayılan işlemler için ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu karar metni ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bölünmeye İlişkin Dokümanlar
EK: 1 Bölünme İşlemine İlişkin YKK.pdf - Diğer






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980326


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