***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bölünme İşlemine İlişkin SPK Başvurusu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 28.10.2021 tarih ve 2021/21 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile bölünme işlemine ilişkin olarak resmi kurumlar nezdinde yapılan başvurumuz, 03.12.2021 tarih ve 2021/25 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 30.09.2021 tarihli finansal tablolar kullanılmak üzere güncellenmektedir. Yeni kurulacak ve paylarının tamamı Şirketimize ait olacak İz Agriculture A.Ş.'nin kuruluş sermayesi 11.713.349,85 TL olarak tespit edilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2021Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi BölünmeBölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı İZ AGRICULTURE A.Ş.Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu TARIM VE HAYVANCILIK FAALİYETLERİBölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 11.713.349,85Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? HayırPara Birimi TRYBölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.09.2021Mevcut Sermaye (TL) 14.794.500Ulaşılacak Sermaye (TL) 14.794.500Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet MiktarıA Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZTA00025 2.150.000B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 12.644.500Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 28.10.2021Ek AçıklamalarŞirket ortaklarımız 03.12.2021 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:1. 28.10.2021 tarih ve 2021/21 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile bölünme işlemine ilişkin olarak resmi kurumlar nezdinde yapılan başvurumuzun 30.09.2021 tarihli finansal tablolar kullanılmak üzere güncellenmesine,2. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde, Şirketimizin sahip olduğu, 30.09.2021 tarihi itibarıyla net kayıtlı değeri 11.713.349,85 TL olan varlık ve yükümlülüklerin, iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle Şirketimiz tarafından 30.09.2021 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden yeni kurulacak İz Agriculture A.Ş.'ye devredilmesine,2. Kısmi bölünme işleminde 30.09.2021 tarihli finansal tabloların esas alınmasına ve kısmi bölünme işleminin II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 17. maddesi uyarınca kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirilmesine,3. Bu çerçevede, 11.713.349,85 TL çıkarılmış sermayeli ve paylarının tamamı Şirketimize ait olacak İz Agriculture A.Ş. unvanlı bir şirket kurulmasına,4. Yukarıda sayılan işlemler ile ilgili olarak hazırlanan 03/12/2021 tarihli Bölünme Planı'nın ve aynı tarihli Bölünme Raporu'nun kabul edilmesine,5. Duyuru metni için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay ve yukarıda sayılan işlemler için ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına,karar verilmiştir.Yönetim Kurulu karar metni ile güncellenmiş duyuru metni, bölünme planı ve bölünme raporu ektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Bölünmeye İlişkin DokümanlarEK: 1 Bölünmeye İlişkin YKK.pdf - DiğerEK: 2 Kolaylaştırılmış Usulde Bölünme Duyuru Metni.pdf - Duyuru MetniEK: 3 Bölünme Planı.pdf - Bölünme PlanıEK: 4 Bölünme Raporu.pdf - Bölünme Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981016BIST