***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.12.2021 19:37
***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bölünme İşlemine İlişkin SPK Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 28.10.2021 tarih ve 2021/21 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile bölünme işlemine ilişkin olarak resmi kurumlar nezdinde yapılan başvurumuz, 03.12.2021 tarih ve 2021/25 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 30.09.2021 tarihli finansal tablolar kullanılmak üzere güncellenmektedir. Yeni kurulacak ve paylarının tamamı Şirketimize ait olacak İz Agriculture A.Ş.'nin kuruluş sermayesi 11.713.349,85 TL olarak tespit edilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2021
Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı İZ AGRICULTURE A.Ş.
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu TARIM VE HAYVANCILIK FAALİYETLERİ
Bölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 11.713.349,85
Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır
Para Birimi TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.09.2021
Mevcut Sermaye (TL) 14.794.500
Ulaşılacak Sermaye (TL) 14.794.500
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZTA00025 2.150.000
B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 12.644.500
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 28.10.2021
Ek Açıklamalar
Şirket ortaklarımız 03.12.2021 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:
1. 28.10.2021 tarih ve 2021/21 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile bölünme işlemine ilişkin olarak resmi kurumlar nezdinde yapılan başvurumuzun 30.09.2021 tarihli finansal tablolar kullanılmak üzere güncellenmesine,
2. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde, Şirketimizin sahip olduğu, 30.09.2021 tarihi itibarıyla net kayıtlı değeri 11.713.349,85 TL olan varlık ve yükümlülüklerin, iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle Şirketimiz tarafından 30.09.2021 tarihli kayıtlı değerleri üzerinden yeni kurulacak İz Agriculture A.Ş.'ye devredilmesine,
2. Kısmi bölünme işleminde 30.09.2021 tarihli finansal tabloların esas alınmasına ve kısmi bölünme işleminin II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 17. maddesi uyarınca kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirilmesine,
3. Bu çerçevede, 11.713.349,85 TL çıkarılmış sermayeli ve paylarının tamamı Şirketimize ait olacak İz Agriculture A.Ş. unvanlı bir şirket kurulmasına,
4. Yukarıda sayılan işlemler ile ilgili olarak hazırlanan 03/12/2021 tarihli Bölünme Planı'nın ve aynı tarihli Bölünme Raporu'nun kabul edilmesine,
5. Duyuru metni için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay ve yukarıda sayılan işlemler için ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına,
karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu karar metni ile güncellenmiş duyuru metni, bölünme planı ve bölünme raporu ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bölünmeye İlişkin Dokümanlar
EK: 1 Bölünmeye İlişkin YKK.pdf - Diğer
EK: 2 Kolaylaştırılmış Usulde Bölünme Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
EK: 3 Bölünme Planı.pdf - Bölünme Planı
EK: 4 Bölünme Raporu.pdf - Bölünme Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981016
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