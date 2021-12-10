***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bölünme İşlemine İlişkin Duyuru Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2021Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi BölünmeBölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı İZ AGRICULTURE A.Ş.Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu TARIM VE HAYVANCILIK FAALİYETLERİBölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 11.713.349,85Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? HayırPara Birimi TRYBölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.09.2021Mevcut Sermaye (TL) 14.794.500Ulaşılacak Sermaye (TL) 14.794.500Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet MiktarıA Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZTA00025 2.150.000B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 12.644.500Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 28.10.2021Ek AçıklamalarŞirket ortaklarımız şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:1. Kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemine ilişkin 03.12.2021 tarih ve 2021/25 sayılı Yönetim Kurulu kararımız kapsamında duyuru metni için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına ilişkin işlemlere devam edilmesine,2. Şirketimizin yatırım holdinge dönüşüm süreci kapsamında, hayvancılık işletmesi ve söz konusu işletmenin bütünlüğü içinde yer alan aktif, pasif, hak ve vecibelerden teşkil olan malvarlığı unsurlarını, kül halinde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde, kısmi bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak olan "İz Agriculture A.Ş." unvanlı bir anonim şirkete devrine,3. Yukarıda sayılan işlemler ile ilgili olarak hazırlanan 03.12.2021 tarihli Bölünme Planı'nın, aynı tarihli Bölünme Raporu'nun, son üç yıla ait finansal raporların ve bölünmeye konu 30.09.2021 tarihli ara hesap dönemi finansal tablolarının Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca pay sahiplerinin incelemesine sunulmasına,karar verilmiştir.Yönetim Kurulu karar metni ektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Bölünmeye İlişkin DokümanlarEK: 1 Bölünmeye İlişkin YKK.pdf - DiğerEK: 2 Kolaylaştırılmış Usulde Bölünme Duyuru Metni.pdf - Duyuru MetniEK: 3 Bölünme Planı.pdf - Bölünme PlanıEK: 4 Bölünme Raporu.pdf - Bölünme RaporuEK: 5 Bölünme İşlemine İlişkin YKK-10.12.2021.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982759BIST