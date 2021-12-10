***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.12.2021 18:16
***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bölünme İşlemine İlişkin Duyuru Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2021
Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı İZ AGRICULTURE A.Ş.
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu TARIM VE HAYVANCILIK FAALİYETLERİ
Bölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 11.713.349,85
Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır
Para Birimi TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.09.2021
Mevcut Sermaye (TL) 14.794.500
Ulaşılacak Sermaye (TL) 14.794.500
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZTA00025 2.150.000
B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 12.644.500
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 28.10.2021
Ek Açıklamalar
Şirket ortaklarımız şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:
1. Kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemine ilişkin 03.12.2021 tarih ve 2021/25 sayılı Yönetim Kurulu kararımız kapsamında duyuru metni için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına ilişkin işlemlere devam edilmesine,
2. Şirketimizin yatırım holdinge dönüşüm süreci kapsamında, hayvancılık işletmesi ve söz konusu işletmenin bütünlüğü içinde yer alan aktif, pasif, hak ve vecibelerden teşkil olan malvarlığı unsurlarını, kül halinde ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, işletme bütünlüğünü bozmayacak şekilde, kısmi bölünme yolu ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak olan "İz Agriculture A.Ş." unvanlı bir anonim şirkete devrine,
3. Yukarıda sayılan işlemler ile ilgili olarak hazırlanan 03.12.2021 tarihli Bölünme Planı'nın, aynı tarihli Bölünme Raporu'nun, son üç yıla ait finansal raporların ve bölünmeye konu 30.09.2021 tarihli ara hesap dönemi finansal tablolarının Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca pay sahiplerinin incelemesine sunulmasına,
karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu karar metni ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bölünmeye İlişkin Dokümanlar
EK: 1 Bölünmeye İlişkin YKK.pdf - Diğer
EK: 2 Kolaylaştırılmış Usulde Bölünme Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
EK: 3 Bölünme Planı.pdf - Bölünme Planı
EK: 4 Bölünme Raporu.pdf - Bölünme Raporu
EK: 5 Bölünme İşlemine İlişkin YKK-10.12.2021.pdf - Diğer
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982759
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