***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünmeye İlişkin SPK Onayı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2021Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi BölünmeBölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı İZ AGRICULTURE A.Ş.Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu TARIM VE HAYVANCILIK FAALİYETLERİBölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 11.713.349,85Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? HayırPara Birimi TRYBölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.09.2021Mevcut Sermaye (TL) 14.794.500Ulaşılacak Sermaye (TL) 14.794.500Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet MiktarıA Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZTA00025 2.150.000B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 12.644.500Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 28.10.2021Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 16.12.2021Ek Açıklamalar01.09.2021 tarihli yönetim kurulu kararımıza istinaden "İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme"ye ilişkin özel durum açıklamamız yayınlanmış, Duyuru Metni'nin onayı için de 28.10.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştı. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzun onaylandığına ilişkin yazı bugün tarafımıza ulaşmış olup Sermaye Piyasası Kurulu onaylı duyuru metni ile bölünme planı ve bölünme raporu ektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Bölünmeye İlişkin DokümanlarEK: 1 SPK Onaylı Duyuru Metni.pdf - Duyuru MetniEK: 2 Ek 1-İz Agriculture A.Ş. Esas Sözleşme Taslağı.pdf - Duyuru MetniEK: 3 Ek 2-Karşılaştırmalı Finansal Tablolar.pdf - Duyuru MetniEK: 4 Ek 3-İz Agriculture Açılış Bilançosu.pdf - Duyuru MetniEK: 5 Bölünme Planı.pdf - Bölünme PlanıEK: 6 Bölünme Raporu.pdf - Bölünme Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987535BIST