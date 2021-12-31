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***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.12.2021 18:55
***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünmeye İlişkin SPK Onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2021
Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı İZ AGRICULTURE A.Ş.
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu TARIM VE HAYVANCILIK FAALİYETLERİ
Bölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 11.713.349,85
Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır
Para Birimi TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.09.2021
Mevcut Sermaye (TL) 14.794.500
Ulaşılacak Sermaye (TL) 14.794.500

Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZTA00025 2.150.000
B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 12.644.500

Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 28.10.2021
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Bölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 16.12.2021

Ek Açıklamalar
01.09.2021 tarihli yönetim kurulu kararımıza istinaden "İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme"ye ilişkin özel durum açıklamamız yayınlanmış, Duyuru Metni'nin onayı için de 28.10.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştı. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzun onaylandığına ilişkin yazı bugün tarafımıza ulaşmış olup Sermaye Piyasası Kurulu onaylı duyuru metni ile bölünme planı ve bölünme raporu ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bölünmeye İlişkin Dokümanlar
EK: 1 SPK Onaylı Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
EK: 2 Ek 1-İz Agriculture A.Ş. Esas Sözleşme Taslağı.pdf - Duyuru Metni
EK: 3 Ek 2-Karşılaştırmalı Finansal Tablolar.pdf - Duyuru Metni
EK: 4 Ek 3-İz Agriculture Açılış Bilançosu.pdf - Duyuru Metni
EK: 5 Bölünme Planı.pdf - Bölünme Planı
EK: 6 Bölünme Raporu.pdf - Bölünme Raporu






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987535


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