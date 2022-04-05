***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.04.2022 20:28
***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bölünme İşleminin Tescili ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Yayınlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Bölünme İşleminin Tescili ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Yayınlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2021
Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı İZ AGRICULTURE TARIM HAYVANCILIK VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.
Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu TARIM VE HAYVANCILIK FAALİYETLERİ
Bölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 11.713.349,85
Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır
Para Birimi TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.09.2021
Mevcut Sermaye (TL) 14.794.500
Ulaşılacak Sermaye (TL) 14.794.500
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZTA00025 2.150.000
B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 12.644.500
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 28.10.2021
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Bölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 16.12.2021
Kolaylaştırılmış Usulde Bölünmeye İlişkin Tescil Tarihi 31.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 04.03.2022
Genel Kurul‘da Bölünme Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Sermaye Tescil Tarihi 31.03.2022
Ek Açıklamalar
04.03.2022 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilen "İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme" işlemi ile paylarının tamamı Şirketimize ait olan İZ AGRICULTURE TARIM HAYVANCILIK VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.'nin kuruluşu işleminin tesciline ilişkin ilan 05.04.2022 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016109
BIST