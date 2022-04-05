***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bölünme İşleminin Tescili ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde YayınlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Bölünme İşleminin Tescili ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde YayınlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2021Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi BölünmeBölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı İZ AGRICULTURE TARIM HAYVANCILIK VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu TARIM VE HAYVANCILIK FAALİYETLERİBölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 11.713.349,85Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? HayırPara Birimi TRYBölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.09.2021Mevcut Sermaye (TL) 14.794.500Ulaşılacak Sermaye (TL) 14.794.500Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet MiktarıA Grubu, İşlem Görmüyor, TREIZTA00025 2.150.000B Grubu, IZTAR, TREIZTA00017 12.644.500Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 28.10.2021Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 16.12.2021Kolaylaştırılmış Usulde Bölünmeye İlişkin Tescil Tarihi 31.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 04.03.2022Genel Kurul‘da Bölünme Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiSermaye Tescil Tarihi 31.03.2022Ek Açıklamalar04.03.2022 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilen "İştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme" işlemi ile paylarının tamamı Şirketimize ait olan İZ AGRICULTURE TARIM HAYVANCILIK VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.'nin kuruluşu işleminin tesciline ilişkin ilan 05.04.2022 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016109BIST