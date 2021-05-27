***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, 27.05.2021 tarih 09 sayılı kararı ile Şirketin daha etkin yönetilebilmesi, daha büyük yatırım gücü ve daha geniş finansman imkanlarına kavuşabilmesi, ortak stratejiler belirlenebilmesi ve planlama, bütçeleme, koordinasyonun daha üst düzeyde sağlanabilmesi amacıyla, Şirketimizin ana faaliyetini, ‘'Yatırım Holding'' statüsüne dönüşerek sürdürmesi amacıyla yeni bir yapılanmaya gidilmesine karar verilmiştir.Bu amaçla, Şirketimizin ana faaliyetlerini ‘'Yatırım Holding'' statüsünde sürdürmesine, 25.000.000 TL mevcut sermaye tavanının 190.000.000 TL'ye çıkarılması ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde başvurular yapılmasına, işlemlerin onaylanması halinde en kısa zamanda olağan veya olağanüstü Genel Kurul yapılmasına, Genel Kurula katılıp olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin paylarını ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olmasına, Ortaklıktan ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortakların paylarının, Ortaklık tarafından satın alınması konusunda herhangi bir sınırlama olmamasına ayrılma hakkı fiyatının II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 14. maddesine istinaden, Yönetim Kurulu kararının yayınlandığı tarihten önceki son altı aylık dönem içinde Borsa İstanbul'da oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 20,52 TL ile olmasına Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliğiyle karar verilmiştir.Konu ile ilgili Yönetim Kurulu kararı, Esas Sözleşme tadil metni ve ayrılma hakkı hesaplama yöntemi ektedir.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938498BIST