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***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

30.07.2021 09:54



***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/05/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Şirketimiz Yönetim Kurulu, 29.07.2021 tarih ve 11 sayılı kararı ile daha önce kamuya duyurulan 27.05.2021 tarih 09 sayılı kararının revize edilmesine karar vermiştir.
Bu revizyon ile Şirketin daha etkin yönetilebilmesi, daha büyük yatırım gücü ve daha geniş finansman imkanlarına kavuşabilmesi, ortak stratejiler belirlenebilmesi ve planlama, bütçeleme, koordinasyonun daha üst düzeyde sağlanabilmesi amacıyla, Şirketimizin ana faaliyetini, ‘'Yatırım Holding'' statüsüne dönüşerek sürdürmesi amacıyla yeni bir yapılanmaya gidilmesine kararı korunmuştur. Buna ek olarak 25.000.000 TL mevcut sermaye tavanının 150.000.000 TL'ye çıkarılmasına kayıtlı sermaye tavan süresinin 2021-2025 olarak belirlenmesine,  bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde başvurular yapılmasına, işlemlerin onaylanması halinde en kısa zamanda olağan veya olağanüstü Genel Kurul yapılmasına, Genel Kurula katılıp olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin paylarını ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olmasına, Ortaklıktan ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortakların paylarının, Ortaklık tarafından satın alınması konusunda herhangi bir sınırlama olmamasına ayrılma hakkı fiyatının II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 14. maddesine istinaden, söz konusu işlemin kamuya duyurulduğu ilk tarih olan 27.05.2021'den önceki son altı aylık dönem içinde Borsa İstanbul'da oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 20,52 TL ile olmasına Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliğiyle karar verilmiştir.
Konu ile ilgili Yönetim Kurulu kararı, Esas Sözleşme tadil metni ve ayrılma hakkı hesaplama yöntemi ektedir.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952911


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