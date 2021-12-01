***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
01.12.2021 18:18
***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 27.05.2021 tarih ve 09 sayılı kararı çerçevesinde "önemli nitelikteki işlem" olarak değerlendirilerek kamuya açıklanan ticaret unvanı ve faaliyet konusunun değiştirilmesine yönelik Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin unvanı" başlıklı 2. ve "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadili için hazırlanan esas sözleşme tadil metni ile Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL'ye artırılması amacıyla "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesi ile birlikte "Denetim" başlıklı 11., "Genel Kurul" başlıklı 12., "Karın tespiti ve dağıtımı" başlıklı 22. maddesinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan tadil metnine Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görüş verilmesi talebimizin, esas sözleşmenin 2. ve 3. maddesinde yapılacak değişiklikler için Şirketimiz ortaklarına 1 TL nominal bedelli pay için 20,63 TL üzerinden ayrılma hakkı kullandırılması şartıyla olumlu karşılanmasına Sermaye Piyasası Kurulu tarafından karar verildiği hususu Şirketimize iletilmiştir. Esas sözleşme değişiklik tasarısı, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980551
BIST
18:051.857
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 47,75
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
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1.858
En Düşük
1.823
18:0513,3183
En Yüksek
|Değişim
|: -2,58%
|| -0,3528
|Açılış
|: 13,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
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13,8847
En Düşük
12,4197
18:0515,0848
En Yüksek
|Değişim
|: -2,84%
|| -0,4417
|Açılış
|: 15,1200
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|Önceki Kapanış
|: 14,8300
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15,7106
En Düşük
14,0733
18:05763,58
En Yüksek
|Değişim
|: -1,95%
|| -15,17
|Açılış
|: 763,58
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|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
793,50
En Düşük
711,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BURCE
|26,40
|17.138.014
|% 10,00
|
|TETMT
|254,10
|14.867.288
|% 10,00
|
|ISBTR
|46.585,00
|838.530
|% 10,00
|
|ISATR
|283.356,70
|283.357
|% 10,00
|
|QUAGR
|14,42
|136.767.100
|% 9,99
|
|RALYH
|19,23
|12.841.275
|% -9,97
|
|KUTPO
|116,50
|247.536.198
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|24.315.568
|% -9,97
|
|EKIZ
|8,02
|2.229.625
|% -8,45
|
|BRKO
|1,02
|805.786
|% -7,27
|
|GARAN
|11,64
|3.894.015.454
|% 1,93
|
|THYAO
|18,41
|3.504.335.292
|% 6,91
|
|SISE
|12,97
|2.457.161.552
|% 3,35
|
|SASA
|45,58
|2.370.889.781
|% 5,02
|
|ASELS
|21,84
|2.179.774.462
|% 0,46
|
|YKBNK
|3,30
|1.171.214.560
|% 4,10
|
|GARAN
|11,64
|3.894.015.454
|% 1,93
|
|EKGYO
|2,28
|643.343.252
|% 1,79
|
|TSKB
|1,49
|392.354.623
|% 0,68
|
|KRDMD
|8,96
|1.901.845.500
|% 4,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3166
|13,3183
|% -2,58
|
|Euro
|14,9174
|15,0848
|% -2,84
|
|Sterlin
|17,7113
|17,8001
|% -2,28
|
|Frank
|14,4451
|14,5321
|% -2,59
|
|Riyal
|3,5441
|3,5618
|% -2,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|14,03
|
|Altın Gr.
|759
|759
|-19,54
|
|Cumhuriyet
|5.067
|5.144
|83,00
|
|Tam
|5.051
|5.183
|95,20
|
|Yarım
|2.442
|2.507
|46,05
|
|Çeyrek
|1.225
|1.254
|23,03
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,53
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|9,66
|9,68
|-0,34
|
|B. Petrol
|71,79
|71,79
|2,56
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59NUHCM
Yüzde 7.21 oranında artışla 45.48 lira fiyatla işlem gören hissede 839, 894 adet işlem
-
17:58USAK
Yüzde 5.78 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 101, 951 adet işlem
-
17:57THYAO
Yüzde 7.03 oranında artışla 18.43 lira fiyatla işlem gören hissede 178, 409, 215 adet işlem
-
17:56PGSUS
Yüzde 5.91 oranında artışla 93.20 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 530, 630 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 854 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 44 üstünde . İşlem hacmi 36, 063.00 milyon TL de