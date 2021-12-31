***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 27.05.2021 tarih ve 09 sayılı kararı çerçevesinde "önemli nitelikteki işlem" olarak değerlendirilerek kamuya açıklanan ticaret unvanı ve faaliyet konusunun değiştirilmesine yönelik Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin unvanı" başlıklı 2. ve "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadili için hazırlanan esas sözleşme tadil metni ile Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000 TL'ye artırılması amacıyla "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesi ile birlikte "Denetim" başlıklı 11., "Genel Kurul" başlıklı 12., "Karın tespiti ve dağıtımı" başlıklı 22. maddesinin değiştirilmesine ilişkin hazırlanan tadil metnine Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görüş verilmesi talebimizin, esas sözleşmenin 2. ve 3. maddesinde yapılacak değişiklikler için Şirketimiz ortaklarına 1 TL nominal bedelli pay için 20,63 TL üzerinden ayrılma hakkı kullandırılması şartıyla olumlu karşılanmasına Sermaye Piyasası Kurulu tarafından karar verildiği hususu 01.12.2021 tarihinde Şirketimize iletilmişti.Esas sözleşme değişiklik tasarısına Ticaret Bakanlığı'nca izin verildiğine ilişkin yazı bugün itibarıyla Şirketimize iletilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987536BIST