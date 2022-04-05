***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
05.04.2022 21:27
***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Açıklamalar
Şirketimizin 04.03.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı 31.03.2022 tarihinde tescil ve 05.04.2022 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Genel Kurul kararınca, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin ünvanı" başlıklı 2'nci, "Amaç ve konu" başlıklı 3'üncü, "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı, "Denetim" başlıklı 11 'inci, "Genel Kurul" başlıklı 12'nci ve "Karın tespiti ve dağıtımı" başlıklı 22'nci maddeleri tadil edilmiştir. Esas sözleşmenin son hali ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016122
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