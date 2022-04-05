***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin 04.03.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı 31.03.2022 tarihinde tescil ve 05.04.2022 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Genel Kurul kararınca, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin ünvanı" başlıklı 2'nci, "Amaç ve konu" başlıklı 3'üncü, "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı, "Denetim" başlıklı 11 'inci, "Genel Kurul" başlıklı 12'nci ve "Karın tespiti ve dağıtımı" başlıklı 22'nci maddeleri tadil edilmiştir. Esas sözleşmenin son hali ektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No2 31/03/2022 05/04/2022 105523 31/03/2022 05/04/2022 105526 31/03/2022 05/04/2022 1055211 31/03/2022 05/04/2022 1055212 31/03/2022 05/04/2022 1055222 31/03/2022 05/04/2022 10552http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016141BIST