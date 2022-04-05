***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
05.04.2022 22:16
***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin 04.03.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı 31.03.2022 tarihinde tescil ve 05.04.2022 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Genel Kurul kararınca, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin ünvanı" başlıklı 2'nci, "Amaç ve konu" başlıklı 3'üncü, "Çıkarılmış Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı, "Denetim" başlıklı 11 'inci, "Genel Kurul" başlıklı 12'nci ve "Karın tespiti ve dağıtımı" başlıklı 22'nci maddeleri tadil edilmiştir. Esas sözleşmenin son hali ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2 31/03/2022 05/04/2022 10552
3 31/03/2022 05/04/2022 10552
6 31/03/2022 05/04/2022 10552
11 31/03/2022 05/04/2022 10552
12 31/03/2022 05/04/2022 10552
22 31/03/2022 05/04/2022 10552
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016141
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