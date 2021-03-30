***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.397.250 6.641.483 1.345.675 -25.652 -246.561 565.486 15.677.681 5.121.553 20.799.234Transferler565.486 -565.486Dönem Karı (Zararı)26 -3.383.445 -3.383.445 580.317 -2.803.128Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)26 15.135.907 -34.055 15.101.852 2.537.799 17.639.651Sermaye Avansı3.192.997 3.192.997 3.192.997Dönem Sonu Bakiyeler7.397.250 3.192.997 6.641.483 16.481.582 -59.707 318.925 -3.383.445 30.589.085 8.239.669 38.828.754Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.397.250 3.192.997 6.641.483 16.481.582 -59.707 318.925 -3.383.445 30.589.085 8.239.669 38.828.754Transferler-3.383.445 3.383.445Dönem Karı (Zararı)26 -2.777.125 -2.777.125 252.729 -2.524.396Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)26 -1.035.104 -14.924 -1.050.028 -395.465 -1.445.493Sermaye Arttırımı4.204.253 84.643 4.288.896 4.288.896Sermaye Avansı3.192.997 -3.192.997Dönem Sonu Bakiyeler14.794.500 6.726.126 15.446.478 -74.631 -3.064.520 -2.777.125 31.050.828 8.096.933 39.147.761Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.489.782 -10.602.790Dönem Karı (Zararı)-2.524.396 -2.803.128Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-2.524.396 -2.803.128Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler162.551 -1.650.706Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 1.556.969 -983.213Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-778.046 -1.696.574Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -12.833 -42.246Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -765.213 -1.654.328Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler102.405 4.853Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 -11.947 9.907Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 114.352 -5.054Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-58.034 1.024.228Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 3.632Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 -17.392 391.986Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri32 -115.979 32.955Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri32 75.337 595.655Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 -660.743İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.106.320 -6.030.070Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.292.406 1.487.573İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -3.292.406 1.487.573Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.264.828 -232.364İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 1.267.576 -230.312İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -2.748 -2.052Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 122.445 -3.147.658Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)11 -3.715.173 -2.372.322Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 325.050 -437.789Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.223.114 -2.957.369İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)18 1.223.114 -2.957.369Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 -280.755 336.197Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-383.901 668.849İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)19 -383.901 668.849Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)21 106.000 -121.316İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler524.478 746.129Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14 44.914 266.249Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)22 479.564 479.880Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-6.468.165 -10.483.904Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -21.617 -118.886YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-737.624 5.007.104Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri286.307 400.612Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 286.307 400.612Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-973.873 -374.870Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -971.562 -374.870Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16 -2.311Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 2.083.240 4.981.362Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -2.133.298FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.308.677 5.457.374Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.481.893Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri26 7.481.893Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri26 -3.192.997 3.192.997Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri19.297.955 17.047.152Kredilerden Nakit Girişleri17 19.297.955 17.047.152Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-16.278.174 -14.782.775Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 -16.278.174 -14.782.775YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)81.271 -138.312NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)81.271 -138.312DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 107.915 246.227DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 189.186 107.915Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 189.186 107.915Ticari Alacaklar8 6.048.630 2.818.728İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 6.048.630 2.818.728Diğer Alacaklar9 65.474 1.330.302İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 1.267.576İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 65.474 62.726Stoklar10 8.190.511 8.312.956Canlı Varlıklar11 523.686 492.527Peşin Ödenmiş Giderler12 674.289 1.113.691Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 117.801Diğer Dönen Varlıklar14 378.143 421.756ARA TOPLAM16.069.919 14.715.676TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR16.069.919 14.715.676DURAN VARLIKLARCanlı Varlıklar11 16.408.379 11.959.153Maddi Duran Varlıklar15 36.300.210 38.154.380Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 1.227.192 1.225.401Şerefiye5 1.215.163 1.215.163Diğer Haklar16 12.029 10.238Ertelenmiş Vergi Varlığı27 959.946 597.457Diğer Duran Varlıklar14 27.805 29.107TOPLAM DURAN VARLIKLAR54.923.532 51.965.498TOPLAM VARLIKLAR70.993.451 66.681.174KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17 12.225.379 9.651.078Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17 3.957.555 2.204.177Ticari Borçlar18 8.103.473 6.996.338Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 210.976 515.097Diğer Borçlar19 293.568 677.469İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 293.568 677.469Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 112.001 6.004Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22 1.203.460 863.314ARA TOPLAM26.106.412 20.913.477TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.106.412 20.913.477UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17 2.805.219 3.732.973Uzun Vadeli Karşılıklar286.794 260.451Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23 286.794 260.451Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 2.647.265 2.945.519TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.739.278 6.938.943TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER31.845.690 27.852.420ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31.050.828 30.589.085Ödenmiş Sermaye26,1 14.794.500 7.397.250Sermaye Avansı3.192.997Paylara İlişkin Primler (İskontolar)26,2 6.726.126 6.641.483Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15.371.847 16.421.875Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.371.847 16.421.875Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)26,4 15.446.478 16.481.582Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26,3 -74.631 -59.707Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26,5 -3.064.520 318.925Net Dönem Karı veya Zararı-2.777.125 -3.383.445Kontrol Gücü Olmayan Paylar26,6 8.096.933 8.239.669TOPLAM ÖZKAYNAKLAR39.147.761 38.828.754TOPLAM KAYNAKLAR70.993.451 66.681.174Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 19.684.117 21.598.531Satışların Maliyeti29 -19.523.130 -19.618.139TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)160.987 1.980.392Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları30 1.233.701 1.544.238BRÜT KAR (ZARAR)1.394.688 3.524.630Genel Yönetim Giderleri31,2 -1.827.158 -1.997.303Pazarlama Giderleri31,1 -144.007 -242.144Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32,1 1.018.419 733.427Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32,2 -1.296.453 -2.442.304ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-854.511 -423.694FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-854.511 -423.694Finansman Gelirleri34,1 42.411 239.015Finansman Giderleri34,2 -2.037.716 -2.737.335SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.849.816 -2.922.014Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri325.420 118.886Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -154.302 -293.720Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 479.722 412.606SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.524.396 -2.803.128DÖNEM KARI (ZARARI)-2.524.396 -2.803.128Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar26,6 252.729 580.317Ana Ortaklık Payları-2.777.125 -3.383.445Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 35 -0,18770000 -0,45740000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.445.493 17.639.651Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)26 -1.607.381 20.155.185Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22 -19.134 -43.660Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler181.022 -2.471.874Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi176.812 -2.481.479Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi27 4.210 9.605Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.445.493 17.639.651TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.969.889 14.836.523Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-142.736 3.118.116Ana Ortaklık Payları-3.827.153 11.718.407http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921938BIST