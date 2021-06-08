***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***IZTAR*** İZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.397.250 3.192.997 6.641.483 16.481.582 -59.707 318.925 -3.383.445 30.589.085 8.239.669 38.828.754Transferler-3.383.445 3.383.445Dönem Karı (Zararı)26 -258.589 -258.589 -91.647 -350.236Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-257.885 -6.840 -264.725 -99.757 -364.482Sermaye Arttırımı4.204.253 84.643 4.288.896 4.288.896Sermaye Avansı3.192.997 -3.192.997Dönem Sonu Bakiyeler14.794.500 6.726.126 16.223.697 -66.547 -3.064.520 -258.589 34.354.667 8.048.265 42.402.932Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.794.500 6.726.126 15.446.478 -74.631 -3.064.520 -2.777.125 31.050.828 8.096.933 39.147.761Transferler-2.777.125 2.777.125Dönem Karı (Zararı)26 -385.564 -385.564 293.314 -92.250Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)26 -259.677 -30.367 -290.044 -101.983 -392.027Dönem Sonu Bakiyeler14.794.500 6.726.126 15.186.801 -104.998 -5.841.645 -385.564 30.375.220 8.288.264 38.663.484Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.061.329 -4.892.906Dönem Karı (Zararı)-92.250 -350.236Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-92.250 -350.236Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.602.003 60.435Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-16 375.420 405.362Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.359.648 -301.782Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 -12.833 23.914Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -2.346.815 -325.696Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.405 -26.812Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 20.520 -66.336Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 -18.115 39.524Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-117.901 95.223Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 -12.657 -7.230Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri32 -100.494 67.883Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri32 -4.750 34.570Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-502.279 -111.556İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler7.766.132 -4.425.637Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-98.117 -834.179İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -947.576İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -98.117 113.397Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9.355 1.052.802İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 0 1.079.348İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 9.355 -26.546Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 197.676 -100.698Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)11 1.348.823 -1.541.257Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 50.772 -1.387.695Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.810.801 -989.188İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)18 2.810.801 -989.188Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)20 36.268 -112.811Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.228.999 -621.744İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)19 3.228.999 -621.744Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)21 39.140 259.512İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler142.415 -150.379Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14 -41.242 -27.190Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)22 183.657 -123.189Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.071.879 -4.715.438Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -10.550 -177.468YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-13.098 61.637Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri144.929 5.328Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 144.929 5.328Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-220.027 -218.691Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -220.027 -218.691Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 62.000 275.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.779.254 5.752.601Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 7.481.893Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 7.481.893Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 -3.192.997Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.115.000 6.188.000Kredilerden Nakit Girişleri17 1.115.000 6.188.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.894.254 -4.724.295Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 -5.894.254 -4.724.295YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)268.977 921.332NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)268.977 921.332DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 189.186 107.915DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 458.163 1.029.247Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 458.163 189.186Ticari Alacaklar8 6.164.330 6.048.630İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 6.164.330 6.048.630Diğer Alacaklar9 56.119 65.474İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 56.119 65.474Stoklar10 7.992.835 8.190.511Canlı Varlıklar11 870.290 523.686Peşin Ödenmiş Giderler12 641.632 674.289Diğer Dönen Varlıklar14 419.385 378.143ARA TOPLAM16.602.754 16.069.919TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR16.602.754 16.069.919DURAN VARLIKLARCanlı Varlıklar11 17.059.766 16.408.379Maddi Duran Varlıklar15 35.740.307 36.300.210Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 1.227.096 1.227.192Şerefiye5 1.215.163 1.215.163Diğer Haklar16 11.933 12.029Ertelenmiş Vergi Varlığı27 1.390.563 959.946Diğer Duran Varlıklar14 27.805 27.805TOPLAM DURAN VARLIKLAR55.445.537 54.923.532TOPLAM VARLIKLAR72.048.291 70.993.451KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17 7.752.440 12.225.379Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17 4.458.363 3.957.555Ticari Borçlar18 10.813.780 8.103.473Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20 252.940 210.976Diğer Borçlar19 3.522.567 293.568İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 3.522.567 293.568Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21 151.144 112.001Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22 1.191.768 1.203.460ARA TOPLAM28.143.002 26.106.412TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.143.002 26.106.412UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17 2.149.418 2.805.219Ticari Borçlar18 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar331.985 286.794Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23 331.985 286.794Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 2.575.603 2.647.265Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler22 184.799 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.241.805 5.739.278TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER33.384.807 31.845.690ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30.375.220 31.050.828Ödenmiş Sermaye26,1 14.794.500 14.794.500Paylara İlişkin Primler (İskontolar)26,2 6.726.126 6.726.126Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15.081.803 15.371.847Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15.081.803 15.371.847Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)26,4 15.186.801 15.446.478Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26,3 -104.998 -74.631Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26,5 -5.841.645 -3.064.520Net Dönem Karı veya Zararı35 -385.564 -2.777.125Kontrol Gücü Olmayan Paylar26,6 8.288.264 8.096.933TOPLAM ÖZKAYNAKLAR38.663.484 39.147.761TOPLAM KAYNAKLAR72.048.291 70.993.451Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 5.596.051 3.168.235Satışların Maliyeti29 -4.833.486 -3.389.936TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)762.565 -221.701Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları30 69.861 898.753BRÜT KAR (ZARAR)832.426 677.052Genel Yönetim Giderleri31,2 -422.328 -423.163Pazarlama Giderleri31,1 -6.068 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32,1 705.704 300.146Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32,2 -752.582 -456.424ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)357.152 97.611FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)357.152 97.611Finansman Gelirleri34,1 0 8.755Finansman Giderleri34,2 -760.152 -522.026SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-403.000 -415.660Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri310.750 65.424Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -143.752 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 454.502 65.424SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-92.250 -350.236DÖNEM KARI (ZARARI)-92.250 -350.236Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar26,6 293.314 -91.647Ana Ortaklık Payları-385.564 -258.589Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 35 -0,02610000 -0,01750000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-392.027 -364.482Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)26 -401.845 -401.845Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22 -37.959 -8.769Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler47.777 46.132Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi40.185 44.203Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi27 7.592 1.929Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-392.027 -364.482TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-484.277 -714.718Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar191.331 -191.404Ana Ortaklık Payları-675.608 -523.314http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941220BIST